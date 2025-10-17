Sassuolo ospite a Lecce. La cabala promette bene

La Coppa Italia, che pure vide di scena, lo scorso settembre al via del Mare, il Sassuolo che si impose per 2-0 e staccò il pass per il terzo turno, non conta. Conta il campionato, che fa della gara che il Sassuolo affronta domani alle 15 in Salento la cosiddetta ‘prova del nove’. Sono infatti otto, fin qua, i precedenti tra Lecce e Sassuolo e non si può dire raccontino una storia banale. Anche nella sua asimmetria, fatta di tre vittorie – due in casa – del Sassuolo, di quattro pareggi, tre dei quali in Salento, e di una sola vittoria del Lecce. Dolorosissima, tra l’altro, dal momento che fu la partita che, nell’aprile dell’anno scorso, 33ma giornata della stagione 2023/24, decretò di fatto, complice il 3-0 con cui i giallorossi regolarono il Sassuolo al Mapei Stadium, la retrocessione dei neroverdi cui a qual punto mancherà solo la sentenza della matematica che si materializzerà di lì a breve. Tant’è: acqua passata, e si giocava a Reggio, mentre se si restringe lo spettro di osservazione alle gare giocate dal Sassuolo al via del Mare si scopre che i precedenti dicono che da ospite, il Sassuolo, viaggia con vento in poppa, e che a Lecce i neroverdi non hanno mai perso. Ci giocarono la prima volta ai tempi della serie B, stagione 2009/10, ultima giornata di campionato: lo 0-0 maturato alla fine spedì il Lecce in A e il Sassuolo ai playoff con reciproca soddisfazione, consegnando le due squadre a destini che le vedranno reincrociarsi soltanto quasi un decennio dopo.

La stagione e quella 2019/20, la seconda del Sassuolo ‘dezerbiano’ e scrive un altro pareggio (2-2) mentre un altro pari arriva nel 2023/24, quando il Sassuolo di Sassuolo Dionisi strappa un 1-1 che non rimarrà, al contrario della gara di ritorno (lo 0-3 del ritorno citato sopra), negli annali. Negli annali resta invece, almeno, fino ad oggi, quella che è l’unica vittoria in campionato del Sassuolo al via del Mare. La stagione è il 2022/23, il Sassuolo vince uno a zero e segna quel Kristian Thorstvedt che, prevedibilmente, vedremo in campo anche domani. Quanto agli altri gol segnati dai neroverdi al via del Mare nelle altre tre gare giocate in campionato, basterà aggiungere che due, su tre totali, li ha segnati un certo Domenico Berardi. Per il niente che contano i precedenti rispetto all’unico verdetto che conta davvero, quello del campo, può bastare…

Stefano Fogliani