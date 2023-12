Sassuolo, perseguita l’ex moglie e i figli: arrestato un 50enne

Modena, 12 dicembre 2023 – Arrestato dai carabinieri a Sassuolo un 50 per stalking. L’uomo non si rassegnava alla fine del matrimonio, avvenuta nel 2019, e continuava a perseguitare sia l’ex moglie che i due loro figli: i carabinieri di Sassuolo, in provincia di Modena, hanno arrestato un 50enne con l’ipotesi di reato di stalking. L’uomo in più di una occasione si era appostato davanti all’abitazione della donna e dei due figli, arrivando anche a tentare di forzare la serratura della loro abitazione. Più volte si sarebbe anche nascosto aspettando che le vittime uscissero di casa per sorprenderle. Inoltre sarebbe sempre lui l’autore di un bigliettino minatorio lasciato sul parabrezza dell’auto della donna, vicino al suo luogo di lavoro. Il cinquantenne era già stato condannato per maltrattamenti, rinviato a giudizio in un altro procedimento per atti persecutori nei confronti della ex moglie e aveva ricevuto due provvedimenti di allontanamento, continuando però con gli atti persecutori, era anche decaduta la sua patria potestà.