Sassuolo piange Natalina Gaetti "Grande vuoto"

Unanime cordoglio in città per la scomparsa di Natalina Gaetti, ‘storica’ barista dell’altrettanto ‘storico’ African Bar di via Menotti, frequentatissimo locale del centro. Aveva 59 anni, ‘Natty’, come la conoscevano i tanti che ne apprezzavano la cordialità, la gentilezza e la professionalità: lascia il marito Sesto e due figlie, ma lascia soprattutto "un grande vuoto – ha scritto l’assessore al commercio Massimo Malagoli – in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ci sono notizie che non si vorrebbero mai apprendere, che fanno male, e quella della scomparsa di Natalina è una di queste". Centinaia, tra cui anche quello del sindaco Gian Francesco Menani, i messaggi di cordoglio.

I funerali saranno celebrati oggi (onoranze Riva), partendo dall’ospedale di Baggiovara per giungere alle 11 presso la Parrocchiale di Torre Maina.