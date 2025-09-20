Sassuolo, quante gioie passate con l’Inter

L’ultimo ‘colpo’ del Sassuolo dentro il San Siro nerazzurro risale a poco meno di 2 anni fa. E fu più audace dell’ultimo dei soliti ignoti, tanto fu contro pronostico. Era il 27 settembre 2023, il Sassuolo di Dionisi vinse grazie ad un gol di Domenico Berardi che inchiodò sul 2-1 una partita già ‘scossa’ da Dumfries e Bajrami ma che non portò fortuna a nessuno, se non all’Inter. Berardi, infatti, si farà male il marzo successivo consegnandosi suo malgrado a otto mesi di stop e il Sassuolo, anche se batterà i nerazzurri, poi campioni d’Italia, pure al ritorno, a maggio, retrocederà. Sono, gli ultimi due incroci, paradigmatici rispetto ad un incrocio mai banale, che domenica va in scena per la 23ma volta e racconta un verità a sorpresa. Dicendo che il Sassuolo, delle squadre affrontate nella sua storia nella massima serie, contro i nerazzurri ha vinto più di tutti (10 volte su 22) e proprio contro di loro ha fatto più punti (32) che contro tutti gli altri avversari incrociati fin qua nella massima serie.

Ora, stanti statura, piazza, bacheca, lignaggio e storia delle due società, un paradosso, appunto, confermato da ultimo anche del doppio incrocio di due stagioni fa, quando i nerazzurri stravinsero lo scudetto sfiorando quota 100 e perdendo solo 2 partite, appunto quelle contro i neroverdi. Ma anche l’onda lunga di un’allergia conclamata che l’Inter palesa spesso, e vai a sapere come mai, nei confronti del Sassuolo. Detto che quando hanno vinto, i nerazzurri hanno spesso stravinto (nello score ci sono due 7-0 che hanno fatto storia e sono, insieme ad un ‘cappottone’ di identiche dimensioni, rimediato dalla Juve, le peggiori mai subite dai neroverdi), va aggiunto che hanno vinto esattamente tante partite quante il Sassuolo, ovvero 10 su 22, ma in casa loro addirittura di meno, dal momento che il Sassuolo, nelle 11 volte in cui è entrato nel Meazza nerazzurro, cinque volte ha vinto, due ha pareggiato e ‘solo’ quattro ha perso. A suggerire come l’incontendibilità del match tra la squadra di Chivu e una matricola – ancorchè di lusso – come il Sassuolo c’è, ma solo sulla carta. Ed è scritta da una statistica che il Sassuolo ha sovvertito tanto spesso da scatenare anche qualche ‘meme’social che fa dell’incrociatore di Grosso un avversario tutt’altro che banale.

s. f.