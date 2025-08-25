Sassuolo, scatta già l’ora dei rinforzi

Sassuolo-Napoli ha detto quello che già si sapeva, ovvero che ai neroverdi serve ancora qualcosa sul mercato. Detto che dei sette nuovi arrivi in campo dal 1’ sono andati in due, infatti, l’idea è che i neroverdi abbiano idee importanti da mettere in campo ma siano ancora un tantino ‘leggerini’. Soccorrerà, a occhio, la settimana che comincia oggi, ultima di mercato.

Così, ai tifosi del Sassuolo piacerà immaginare Giovanni Carnevali che sistema metaforici sacchi di sabbia davanti al Mapei Football Center per respingere l’offerta del Besiktas (15 milioni, pare, ma il Sassuolo ne vuole altri 5) per Laurientè e lo ha già fatto sapere dicendo che "vogliamo tenerlo", agli stessi tifosi piacerà ancora di più pensare che la settimana che comincia vada a definire del tutto la rosa, togliendo e aggiungendo. Oggi, ad esempio, è attesa l’ufficialità dell’ingaggio di Matic, centrocampista serbo classe 1988 che il Sassuolo ingaggia – un anno di contratto, opzione sul secondo – dopo che lo stesso Matic si è svincolato dal Lione, ma anche della cessione si Mulattieri. Il centravanti scuola Inter – in panchina contro il Napoli – va in Spagna, al Deportivo La Coruna, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione dei galiziani, che oggi giocano nella B spagnola, in Liga. Detto che lo sbarco di Matic in neroverde sblocca le cessioni di uno tra Iannoni e Ghion – più il secondo che il primo – a qualche ‘emergente’ della serie cadetta, resta da aggiungere come il ‘focus’ della dirigenza neroverde resti necessariamente puntato a destra della difesa, dal momento che i neroverdi un terzino destro che ‘regga’ la massima serie oggi non ce l’ha. Walukiewicz si è adattato, con impegno direttamente proporzionale alle fatiche profuse, Paz e Missori sarebbero due debuttanti per i quali il Sassuolo studia un futuro altrove, ed i nomi che girano sono quelli che si sanno.

Ovvero Mazzocchi e Zanoli – entrambi in panchina nel Napoli che ha affrontato i neroverdi sabato sera al Mapei Stadium – e il monzese Birindelli, cui radiomercato aveva aggiunto, nei giorni scorsi, anche il bela Patris, il cagliaritano Zappa e Hateboer, oggi in forza al Rennes. In tema di uscite Tressoldi sarebbe vicinissimo all’Atletico Mineiro, mentre Caligara verrà inserito nel ticket che vedrà con tutta probabilità il già citato Missori andare alla Reggiana.

Stefano Fogliani