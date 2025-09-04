Sassuolo, sette nazionali fanno le valigie

Comincia, e finirà solo tra qualche giorno, il ‘tour de force’ internazionale che solo la settimana prossima la restituirà al Mapei Footbal Center, la multinazionale neroverde. ‘Costola’ di quella prima squadra, al lavoro in questi giorni presso il centro sportivo di via Giorgio Squinzi, cui la pausa per le nazionali toglie ben otto effettivi, solo uno dei quali impegnati con l’Italia, ancorchè under 21. Cominciamo da lui, allora, ovvero da Luca Lipani, centrocampista classe 2005 alla terza stagione a Sassuolo che, precettato dall’under 21 di Silvio Baldini impegnata nelle qualificazioni per l’Europeo di categoria, va in campo domani alle 18,15 contro il Montenegro al Picco di La Spezia e ci torna martedi prossimo in occasione della gara che vede gli ‘azzurrini’ impegnati contro la Macedonia del Nord in trasferta. Viaggi ben più impegnativi, tuttavia, aspettano gli altri ‘nazionali’ neroverdi: Fali Candè raggiunge la Guinea Bissau, 12 ore di volo dall’Italia, per giocare, questa sera contro la Sierra Leone e lunedi contro Gibuti, due gare valide per la qualificazione ai mondiali e poco più a nord, in Gambia, ecco Alieu Fadera che con la sua nazionale affronta prima il Kenya (domani) e martedi il Burundi. Trasferta non male, quanto a distanza e fuso orario, anche per Jay Idzes, che in agenda ha le gare che la ‘sua’ Indonesia gioca venerdi contro Taipei e martedi contro il Libano.

Altro? Sì, ma per trovarlo si torna in Europa: Ismael Konè ha già raggiunto la nazionale del Canada, attesa dalla doppia amichevole che la nazionale nordamericana gioca prima contro la Romania e poi contro il Galles tra venerdi e martedi e la valigia l’ha già fatta anche Josh Doig, atteso dalla Scozia che affronta domani la Danimarca e lunedi la Bileorussia. Ultimi ma non ultimi, Muharemovic (lo aspettano San Marino-Bosnia e da Bosnia-Austria, in campo sabato e martedi) e Muric: per il portiere del Kosovo ci sono la Svizzera domani e la gara casalinga contro la Svezia lunedi. Nutrita anche la pattuglia dei neroverdi del vivaio sassolese arruolata dalle nazionali di appartenenza: Vezzosi gioca con l’under 19 azzurra, Baffoh con l’under 17 italiana mentre le under 19 di Romania, Albania, Moldavia e Finlandia precettano rispettivamente Tomsa, Kulla, Cornescu e Weiss. Poi si c’è, ultimo ma non ultimo, Coman, aggregato all’under 18 della Romania.

Stefano Fogliani