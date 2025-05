Sassuolo si prepara ad accogliere il Giro-E e il Giro d’Italia

Sassuolo, la prossima settimana, si tingerà di rosa. Due grandissimi appuntamenti per la città neroverde, da segnare in calendario per il 21 e il 22 maggio. Mercoledì mattina è prevista la partenza del Giro-E da piazza Garibaldi (ottava tappa, destinazione Castelnovo Monti), alle 9; giovedì, invece, la dodicesima tappa - Modena-Viadana - del Giro d’Italia transiterà sempre da Sassuolo. Entrando da via Po, percorrerà via Braida, Circondario Stazione e via Radici in Monte fino al Ponte Veggia al confine con il Comune di Casalgrande, con orario stimato di passaggio tra le 13:30 e le 14.

"Siamo onorati – commenta Federico Ferrari, assessore alla Cultura – di ospitare una doppia tappa ciclistica di altissimo livello a Sassuolo. Nel percorso di avvicinamento, ricco di eventi, che porterà al via del Giro-E, abbiamo portato il progetto anche nelle scuole, per sensibilizzare gli studenti sulla sostenibilità sportiva. Da martedì, inoltre, ci saranno gli allestimenti di giochi e bancarelle tra via Piave, via Po e via Braida per far godere alla cittadinanza lo spirito di entrambi i Giri. Tutto questo è stato reso possibile grazie agli sponsor privati, oltre che la Regione e l’amministrazione comunale, prima fra tutti Unicom Starker (rappresentata in conferenza stampa da Gian Marco Debbia), azienda che peraltro è pioniera nel settore dell’eco-sostenibilità ceramica".

Diverse sono, dunque, le strade che chiuderanno: Piazza della Libertà, Piazzale Avanzini: chiuse da martedì 20 a mercoledì 21; via Regina Pacis (tra via Vittime 11 Settembre e via Monaco): chiusa da martedì 20 a mercoledì 21; via San Giorgio: chiusa mercoledì 21 maggio; Piazza Garibaldi: chiusa da martedì 20 a mercoledì 21; via Cesare Battisti, via Mazzini, via Pia, via Cavallotti: chiuse mercoledì 21; parcheggio via Gibertini (lato Ovest): chiuso mercoledì 21; via Po, via Braida, Circondario Stazione, via Radici in Monte: chiuse giovedì 22. In ultimo, si segnala che le scuole secondarie del territorio sassolese resteranno chiuse giovedì 22 maggio.