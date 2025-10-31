Sassuolo spietato e letale quando serve. Uno-due sul Cagliari, evitata la rimonta

Cancella lo stop casalingo contro la Roma prendendosi a Cagliari quello che aveva perso contro i giallorossi, il Sassuolo. Batte i rossoblu, la squadra di Grosso, si riaffaccia alla metà della classifica in coda ad una gara prima gestita, poi artigliata, e infine difesa, e riallaccia il discorso con la miglior versione di se stessa, ovvero qualcosa di più di una neopromossa. E’ il secondo tempo a decidere tutto, dopo un primo tempo di attesa cui succedono 45’ decisamente più elettrici. Dietro, del resto, avevano perso tutti, e se i risultati di giornata facevano di Cagliari-Sassuolo l’occasione per ‘strappare’, garantivano anche, volendo, la possibilità di muovere quel passettino che avrebbe fatto comunque classifica.

Così, neroverdi e rossoblu si sono a lungo adeguati soprattutto al secondo spartito: mica rinunciando, ci mancherebbe, a fare la gara, ma preferendo ‘studiarla’ che ‘assaltarla’. Risultato? Il Cagliari del primo tempo in porta tira solo una volta e la troverebbe anche, ma un fuorigioco di Esposito vanifica quello che sarebbe stato il gol sbloccamatch, il Sassuolo invece, accerchia ma non assedia. E se qualcosa crea, a ridosso di Caprile ci arriva solo a ridosso dell’intervallo, con Thorstvedt e Volpato, ma il portiere del Cagliari risponde da par suo. Un po’ come a Lecce, l’idea è che il Sassuolo – privo di Berardi, con Laurientè di nuovo dentro dal 1’ – se accelera potrebbe anche far bingo, ma i conti vanno fatti con un avversario che riparte veloce, e consiglia prudenza. E pazienza: usa l’una e l’altra, il Sassuolo capitalizzando però una punizione di Laurientè che lo porta al largo quando non è ancora scoccata l’ora di gioco. E’ il classico episodio, ma ‘spacca’ la gara, spingendo il Cagliari – che passa al 4-2-3-1 – vicinissimo al pari (traversa di Zappa) ma anche a scoprirsi quel tanto che basta a dare strada ai neroverdi, che negli spazi vanno a nozze e raddoppiano, con un’azione costruita da Laurientè e Volpato e finalizzata da Pinamonti. Match apparentemente in ghiaccio, ma solo apparentemente perché il Sassuolo si abbassa e il Cagliari non glielo perdona, dimezzando con Esposito distanze che il Cagliari tuttavia non ricucirà, nonostante Pisacane si giochi il temuto jolly Pavoletti. La disperazione con la quale i padroni di casa cercano il pari nel convulso finale è nemica della precisione: i neroverdi ringraziano, gestiscono - non senza qualche affanno – ma sopo un recupero infinito passano all’incasso ritrovando una vittoria che a Cagliari, tra l’altro, mancava dal 2017. E che garantisce loro un vantaggio già robusto su quella zona che scotta più lontana di quanto non sia vicina, invece, la classifica che conta.

Stefano Fogliani