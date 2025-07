Sassuolo sulle tracce di Camara e Cherubini

Pare possa cominciare con gli arrivi di Drissa Camara e Luigi Cherubini (nella foto) il mercato del Sassuolo, che oggi apre i battenti ‘appendendo’ gli uomini mercato neroverdi a due mesi di lavoro che si annuncia parecchio intenso, stante il ‘pattuglione’ di giocatori da muovere tra entrate e uscite. Delle partenze già formalizzate – Obiang e Toljan, Lovato e Velthuis, Bonifazi, Verdi e Mazzitelli - si sa, come si sa della questione-Romagna, il cui rinnovo è oggetto di confronto tra la società e l’entourage del giocatore. Ben altro succederà da qui ad agosto, ma oggi i nomi caldi sono, o sarebbero, i due citati in apertura.

Dirssa Camara, centrocampista ivoriano classe 2002, ha scelto di non proseguire la sua avventura con il Parma, fermando il tassametro a sette stagioni (l’ultima, in A, lo ha visto totalizzare 22 presenze) ed è seguito da tempo dagli scout del Sassuolo. Che avrebbero individuato nel suo il profilo giusto per rafforzare una mediana che oggi conta su Thorstvedt, Boloca, Lipani e (forse) conterà anche su Ghion e Iannoni ma andrà necessariamente rinforzata.

Per Cherubini, invece, esterno offensivo classe 2004, si lavora con la Roma, che la scorsa stagione lo ha prestato alla Carrarese dove il giovanotto si è fatto notare con 35 gare, 4 gol e 5 assist. Rientrato alla base, l’attaccante è già pronto a ripartire, anche perché la Roma ha necessità di sfoltire, un po’ come quando cedette ai neroverdi Volpato e Missori. Trattativa, a sentire i siti specializzati, in chiusura, e ben avviata anche quella per Camara: in questo caso, tuttavia, non ci sono società con le quali trattare, essendo il giocatore svincolato.

Consigli. Il 30 giugno vale anche l’addio del Sassuolo ad Andrea Consigli, portiere rimasto ai margini dell’ultima stagione e arrivato a scadenza dopo 372 presenze. ‘Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Andrea, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale’, scrive il sito del Sassuolo.

Stefano Fogliani