Sassuolo, un mese nefasto. Da Viti a Boloca, quanti guai

In principio fu Mattia Viti, che al 10’ della ripresa di Empoli-Sassuolo fu costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema muscolare e il cui 2023 si chiuse proprio al Castellani. Ultimo Daniel Boloca, che andando a sbattere su Badelj, dopo 15’ di Sassuolo-Genoa, ha rimediato una frattura alla mandibola che lo terrà fuori, nella migliore delle ipotesi, fino a febbraio. Tra l’uno e l’altro è caduto anche Matias Vina, laterale difensivo arrivato questa estate dalla Roma che ha rimediato, a seguito del solito ‘scontro di gioco’ in quel di Cagliari, una ‘lesione del collaterale mediale del ginocchio destro’ che vale, a voler essere ottimisti, un mese ai box. Ai tre, gli allenamenti di dicembre hanno aggiunto anche Racic e Defrel, che non si sono fatti male non giocando in partita ma nel corso delle sedute quotidiane e, a seguito di problemi al soleo, hanno loro malgrado alzato bandiera bianca, consegnandosi ad assenze che variano dalle tre alle sei settimane. Da quel 26 novembre che vide accasciarsi Viti, nel corso di Empoli-Sassuolo, ad oggi è passato esattamente un mese, un mese maledetto per il Sassuolo che oltre a perdere partite (tre su cinque), posizioni di classifica (voltarsi indietro e fare i conti per rendersi conto della situazione) e punti (11 dei 15 disponibili) ha anche perso diversi effettivi, e non per periodi di quelli brevi, che ogni organico assorbe attingendo alla panchina. Vengono un po’ in mente i ‘dieci piccoli indiani’, quelli che Agatha Christie, la maestra del giallo, ‘eliminava’ di capitolo in capitolo di uno dei suoi romanzi più riusciti, e a questo si sta. Anche nell’immaginare il Dionisi che, ieri al Mapei Football Center, dove il Sassuolo ha cominciato a lavorare in vista di Milan-Sassuolo, registrava come ai tanti che già mancavano prima di Sassuolo-Genoa si fosse aggiunto anche Boloca. Non uno qualunque, nel senso che il centrocampista ex Frosinone aveva saltato fin qua appena due gare – una perché non al top a inizio stagione, un’altra per squalifica – e adesso, invece, di gare, ne salta almeno quattro, compresa quella di Coppa. Mancherà, Boloca, dal momento che, per lui come per Vina, non ci sono alter ego tra le seconde linee, come peraltro non c’erano, e non ci sono, alternative a quel Defrel che, polivalente d’attacco, era l’uomo giusto per ogni cambio dalla cintola in su. Un mese maledetto, insomma, questo dicembre per un Sassuolo che perde uomini importanti e rincalzi altrettanto importanti in vista di un gennaio da brividi, con Milan, Fiorentina e Juventus, oltre all’Atalanta in Coppa Italia, sull’uscio di casa, da affrontare da sabato al prossimo 16 gennaio.