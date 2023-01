"Saveri ha ucciso Rossella Placati" Carcere a vita per il compagno

di Federico Malavasi

Carcere a vita per aver massacrato Rossella Placati. Dopo nemmeno due ore di camera di consiglio, la corte d’Assise emette il suo verdetto: Doriano Saveri, artigiano di 48 anni, è il responsabile dell’omicidio della compagna 51enne, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio nell’abitazione che la coppia condivideva a Borgo San Giovanni, alle porte di Bondeno. Sono da poco passate le 13.30 quando i giudici (in ampio anticipo rispetto alle 15, scadenza indicata al termine delle repliche della mattina) rientrano in aula con la decisione. Il presidente Piera Tassoni legge il dispositivo della sentenza. Le parole sono macigni che rimbombano nel silenzio dell’aula. Saveri è in piedi, maglione nero e camicia bianca. Al fianco dei suoi legali – gli avvocati Alessandra Palma e Pasquale Longobucco – ascolta immobile e con il capo chino la prima verità giudiziaria sull’orrore di Borgo San Giovanni. Frasi che lo indicano come responsabile del delitto e lo consegnano alle mura di un carcere per il resto della sua esistenza. Conclusa la lettura del dispositivo, l’imputato lascia l’aula rapidamente, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria.

Per capire le ragioni che hanno guidato il pronunciamento dell’Assise bisognerà attendere le motivazioni (i giudici si sono presi novanta giorni di tempo). Al momento si può però affermare che abbiano accolto le istanze avanzate dai pubblici ministeri Lisa Busato e Stefano Longhi. I magistrati, al termine di una lunga e articolata requisitoria, avevano chiesto per Saveri la pena dell’ergastolo, parlando di "un omicidio brutale, dettato dalla rabbia cieca nei confronti della vittima e consumato in rapida sequenza". I difensori, in oltre nove ore di arringa, avevano messo in luce tutti quelli che, a loro dire, sarebbero i punti deboli dell’attività investigativa e dell’impianto accusatorio, dalla "visione a tunnel" all’assenza di certezze negli elementi raccolti. Una tesi che però non sembra avere convinto i giudici, che si sono orientati sulla colpevolezza dell’imputato.

Oltre alla pena detentiva, la corte d’Assise ha disposto le provvisionali per le parti civili. In particolare, la sentenza prevede 150mila euro per ciascuno dei due figli di Placati, trentamila euro per ognuna delle due sorelle e cinquemila euro per ogni ente costituito parte civile (Comune di Bondeno, Udi e Centro Donna e Giustizia). Ascoltato il verdetto della corte, i difensori di Saveri si sono detti "molto amareggiati. Si tratta – così gli avvocati Palma e Longobucco – di una sentenza che, rispetto alle previsioni, è stata emessa in tempi rapidissimi, tenuto conto anchedella mole degli atti processuali e del tempo impiegato nella discussione. Ci riserviamo di leggere le motivazioni. Certamente faremo impugnazione".

Poche parole dall’avvocato Riccardo Caniato, che insieme al collega Filippo Maggi assiste i figli e le sorelle della vittima. "In una tragedia come questa non c’è nessuna soddisfazione, se non quella di vedere giustizia per i familiari" è il commento al termine dell’udienza. "È stato ristabilito un principio di diritto – osserva l’avvocato Sara Bruno, legale di Udi e Centro Donna e Giustizia insieme alla collega Stefania Guglielmi – Ora auspichiamo che venga riconosciuto il movente femminicida. Non abbiamo ragione di dubitare che la corte abbia recepito le istanze degli enti rispetto alle argomentazioni in merito al movente stesso".