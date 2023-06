Savignano, 3 telecamere mobili per contrastare abbandono rifiuti

Sono attive sul territorio di Savignano 3 telecamere mobili per monitorare e contrastare l’abbandono e la migrazione di rifiuti. Ad annunciarlo è il Comune, che spiega: "Le telecamere, collegate al comando di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, sono posizionate in prossimità di alcune piazzole per la raccolta differenziata". L’assessora Elisa Barani aggiunge: "Savignano negli ultimi anni ha visto un importante aumento di rifiuti abbandonati, in parte provenienti dai territori limitrofi. Queste telecamere, collocate in collaborazione con Hera, vogliono essere un deterrente contro tali gesti incivili e, nel caso di infrazione, permetteranno di procedere con eventuali provvedimenti sanzionatori. Inoltre, con il prossimo passaggio alla raccolta porta a porta queste telecamere torneranno utili in quanto potranno monitorare aree su cui perverranno segnalazioni di criticità".