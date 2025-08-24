Savignano, al via i lavori al museo per accogliere la Venere

Sono iniziati in questi giorni i lavori per il nuovo allestimento del Museo della Venere di Savignano, in vista del ritorno, per la seconda volta (la prima fu nel 2014), dell’originale della Venere di Savignano, la statuetta del Paleolitico risalente a circa 25.000 anni fa. L’occasione, del resto, è di quelle speciali: proprio quest’anno ricorre il centenario del suo ritrovamento. E sabato 18 ottobre alle 16, appunto, la Venere sarà nella "sua" Savignano, per un soggiorno che finora non è mai stato così lungo.

"Da ottobre – spiega Marina Baschieri, consigliera con delega al polo museale – l’originale della Venere rimarrà in esposizione fino all’inizio di marzo, per dare modo soprattutto agli studenti delle scuole del territorio che affrontano il periodo della preistoria (ma anche a tutti gli interessati) di venire a visitarla. Per preparare al meglio questo appuntamento – prosegue Baschieri – abbiamo costituito un comitato scientifico di cui fanno parte anche Paolo Boccuccia del Museo delle Civiltà e Federica Zabotti del Ministero della Cultura, oltre a componenti della Soprintendenza ed esperti delle Università di Bologna e Ferrara. Il Museo sarà riallestito soprattutto con una implementazione tecnologica, tra cui uno schermo touch screen, e puntiamo a fare eventi sul tema dell’archeologia anche nei prossimi anni, per valorizzare il nostro patrimonio".

Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha ringraziato gli sponsor che stanno contribuendo al riallestimento del museo, per il quale il Comune ha già stanziato 40mila euro, la Fondazione di Vignola 20mila e quella di Modena 5mila. Intanto, è confermata per il 12 settembre alle 18 nella sala consiliare del municipio la seconda conferenza sulla preistoria in vista dell’arrivo della Venere. Relatore sarà il prof. Andrea Cardarelli.

Marco Pederzoli