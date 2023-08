Savignano: attività sospesa, pregiudicati e liti tra clienti - Le ultime notizie

I carabinieri di Savignano, nel pomeriggio di venerdì scorso, hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti di un esercizio pubblico di Formica, per motivi di ordine e sicurezza. La sospensione scaturisce da una proposta avanzata dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sassuolo al Questore, a seguito di alcuni interventi effettuati sul posto dai militari. In particolare i militari sono più volte intervenuti per sedare litigi, l’ultimo dei quali avvenuto giovedì, poco dopo le 3 del mattino, quando un avventore del locale è dovuto ricorrere alle cure mediche del 118, dopo essere stato aggredito da altro cliente in seguito ad una banale discussione. Inoltre, nel corso di vari controlli, gli stessi carabinieri hanno accertato la ricorrente presenza di "avventori gravati da precedenti penali".