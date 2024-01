Savignano, aveva in casa tablet e pc sottratti, denunciato

Giovedì scorso i carabinieri della stazione di Savignano sul Panaro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura un 31enne del posto per il reato di ricettazione. I militari hanno rinvenuto all’interno della sua abitazione un computer e un tablet, che erano stati rubati lo scorso 6 gennaio su un’autovettura. Il proprietario dell’auto, un 59enne residente a Vignola, dopo aver scoperto il furto aveva sporto denuncia. Le immediate indagini hanno consentito di individuare il luogo dove era stata occultata la refurtiva. Il pc e il tablet sono stati restituiti al legittimo proprietario.

m.ped.