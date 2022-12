Savignano, dopo 5 anni la scuola dell’infanzia festeggia la riapertura

Evento speciale domenica 8 gennaio per la comunità savignanese. Dopo cinque anni di chiusura forzata, dovuta alla necessità di mettere a norma l’edificio, sarà finalmente riaperta la scuola dell’infanzia "Giuseppe Verdi" di via XXV Aprile 1887 a Garofano.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Comune di Savignano, che sulla pagina Facebook ufficiale ha scritto tra l’altro: "Finalmente dopo 5 anni, a seguito dei lavori di messa a norma e miglioramento sismico, la scuola dell’infanzia Giuseppe Verdi riaprirà le proprie porte per tornare ad ospitare i suoi bambini". Per l’occasione, è stata organizzata una festa d’inaugurazione, aperta a tutti e in particolare ai genitori interessati. Saranno presenti tra gli altri il dirigente scolastico Gennaro Scotto di Ciccariello, il sindaco Enrico Tagliavini, l’assessora all’istruzione Antonella Gozzi.

I lavori di messa in sicurezza hanno beneficiato di un contributo di 470.000 euro concessi dal Ministero dell’Interno.

m.ped.