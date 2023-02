Savignano, dopo oltre tre anni riapre il Museo della Venere

Sarà un giorno importante quello di domani per la comunità savignanese e, più in generale, per tutti gli appassionati di archeologia. Dopo una chiusura di oltre tre anni tra lavori di adeguamento sismico, certificazione incendi ed emergenza covid, riaprirà i battenti, in via Doccia 124 (pieno centro di Savignano), il Museo della Venere e dell’Elefante. L’appuntamento con il taglio del nastro è a partire dalle 15,30, poi si proseguirà per tutto il pomeriggio.

La giornata di riapertura del museo è stata pensata soprattutto per i bambini, che grazie a laboratori specifici curati da Ceas Valle del Panaro avranno modo di cimentarsi in diverse attività creative, tra cui quella di provare a realizzare, con le loro mani, una "Venere", sulla falsariga di quella celeberrima di Savignano, che per la sua importanza è conservata al Museo Pigorini di Roma (nel museo savignanese è custodita una copia). Chi ha seguito da vicino il progetto dell’adeguamento e del rinnovo di questi spazi è Antonella Gozzi, assessora a biblioteca e museo, che spiega: "E’ una riapertura importante, perché il nostro museo viene visitato non solo dalle scuole locali, ma anche da molti istituti fuori regione. Affascina sempre i bambini perché è incentrato sul periodo preistorico, quando le Veneri venivano messe nei campi a scopo propiziatorio, per la fertilità del raccolto, o ancora più indietro quando si incontravano gli elefanti come quello che è stato ritrovato nel 1980 sul greto del Panaro ed è qui conservato. Per l’inaugurazione, ci saranno tra l’altro due dei protagonisti negli scavi di quel ritrovamento: Giorgio Pancaldi e Marco Pancaldi". Si guarda inoltre anche al futuro: "Ora – afferma Gozzi – è stato aggiunto uno spazio laboratoriale per i bambini. Ma puntiamo anche a intercettare un bando per la digitalizzazione, per sviluppare il nostro museo a livello di mediaaudiovideo". L’assessora, inoltre, non ha escluso un nuovo ritorno, su suolo savignanese, dell’originale della Venere.

