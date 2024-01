Savignano in lutto per Miki Tanaka: "Non lasceremo suo figlio da solo"

Un grande velo di tristezza pervade in questi giorni Savignano, dopo una nuova tragedia della strada che ha spezzato per sempre la tranquilla vita di una famiglia. Come è noto, infatti, in un frontale avvenuto l’altro ieri poco prima delle 14 su via Claudia, all’altezza dell’incrocio con via Veneto, ha perso la vita la 52enne di origini giapponesi Miki Tanaka, mamma di uno studente di 13 anni che la stava aspettando proprio fuori dalle scuole medie, per tornare a casa, e moglie di Paolo Bettelli. Da tempo la famiglia si era stabilita in una casa sulle colline di Savignano, in via Monticelli. I Bettelli sono benvoluti e stimati in tutto il paese e ciò che è accaduto ha lasciato un grande sgomento.

Alle scuole medie di Savignano, ieri, è stato un giorno di profonda mestizia, sia in tutto l’istituto sia naturalmente nella classe terza frequentata dall’adolescente che l’altro ieri, invano, ha atteso l’arrivo della sua mamma. Fatica a trovare le parole anche il dirigente scolastico, prof. Gennaro Scotto Di Ciccariello, che comunque ci tiene a esprimere la vicinanza sua e della scuola allo studente e ai familiari. "Dire che quello che è accaduto è stato uno choc per tutti – ha detto – è abbastanza banale, ma è davvero difficile trovare le parole in questi momenti. Quando ho appreso la notizia dai miei collaboratori sono rimasto sconvolto. Posso però dire fin d’ora che la scuola non lascerà solo lo studente e resteremo al suo fianco, cercando di accompagnarlo nel modo meno traumatico possibile fino alle scuole superiori. Tra l’altro si tratta di un ragazzo apprezzato da tutti e ben voluto da tanti suoi coetanei. So anche che i suoi compagni hanno già cominciato a manifestare nei suoi confronti la loro vicinanza. Ecco, quello che posso aggiungere è che come scuola noi saremo a fianco della famiglia".

Intanto, in attesa che arrivi il nulla osta per la celebrazione dei funerali (ma occorrerà ancora qualche giorno e non c’è alcuna data), proseguono le indagini della polizia locale per stabilire con certezza chi, dei due ventenni a bordo della Mercedes che si è scontrata con l’auto di Miki, fosse alla guida. Il comandante della polizia locale ha confermato che entrambi i giovani, residenti a Savignano, sono stati ascoltati dalla polizia locale e che a breve si dovrebbe appunto procedere nei confronti del conducente. L’accusa, naturalmente, è quella di omicidio stradale.

Marco Pederzoli