Savignano in vetrina grazie al post romantico di Lamborghini

Inatteso quanto piacevole regalo di San Valentino da parte della casa automobilistica Lamborghini nei confronti della comunità savignanese. L’azienda, infatti, sul proprio profilo Facebook ufficiale, ha postato proprio ieri una romantica foto di due innamorati, che si abbracciano appoggiati a una Lamborghini Countach LPI 800-4, sullo sfondo del primo voltone del borgo medievale. Il Comune, da parte sua, ha deciso di ringraziare sempre via social la Lamborghini. Il sindaco Tagliavini ha commentato: "Non lo sapevamo, anche se avevamo avuto qualche indiscrezione da parte dei residenti. Siamo stati molto felici che il nostro borgo sia stato scelto per promuovere un’eccellenza del made in Italy nel mondo".

m.ped.