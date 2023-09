Savignano, la contrada vincitrice della Spada "conquista" anche il municipio

Savignano sul Panaro (Modena), 18 settembre 2023) La manifestazione “Lotta per la Spada dei Contrari”, che si tiene ogni anno il terzo fine settimana di settembre (e che ha registrato durante lo scorso fine settimana migliaia di presenze nel borgo medievale), si sta rivelando sempre più identitaria per il territorio di Savignano. Ora, infatti, sventolerà per due settimane sul municipio anche il vessillo della contrada vincitrice della “Lotta” fra le contrade.

Questa manifestazione infatti, organizzata dall’associazione Borgo Castello con il patrocinio del Comune, vede ogni anno sfidarsi nel borgo medievale 6 contrade savignanesi (Castello, Magazzino, Mulino, Doccia, Formica e Garofano). Nell’ultimo fine settimana ha trionfato la contrada di Castello, che così porta complessivamente a 8 il proprio palmares in questa speciale disfida.

Oggi, per la prima volta da quando si disputa la Lotta per la Spada dei Contrari (la prima edizione risale al 1991), il sindaco Enrico Tagliavini ha ricevuto in municipio Michele Franchini, capitano della Contrada Castello, assieme al suo predecessore Carlo Rossi (che ha dato le dimissioni dopo avere saputo di avere vinto l’edizione 2023). Dopo i complimenti di rito, è stata appunto issata la bandiera della contrada sulla torre comunale, dove sventolerà per le prossime 2 settimane. (m.ped)