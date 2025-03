Savignano, Luigi Lugli alla prova della Nazionale dilettanti

Arriva un altro prestigioso riconoscimento per il giovanissimo terzino sinistro savignanese Luigi Lugli, 15 anni, attualmente giocatore tesserato nelle file dello Zola Calcio, squadra che milita nella categoria di Eccellenza. Fino a domani, infatti, Luigi sarà impegnato al centro sportivo di Veronello, assieme ad altri 21 giocatori di pari età, a rappresentare la Nazionale italiana della Lega nazionale dilettanti Under 15. Si tratta della sua seconda convocazione in questa rappresentativa nazionale, dopo l’esordio del marzo scorso a Formia, dove erano stati convocati per l’occasione 33 calciatori Under 15 da tutta Italia. Ora, il talento savignanese è stato riconfermato a fare parte di un gruppo ancora più ristretto (22, appunto). Il ritiro di Veronello si concluderà in un incontro in programma domani, che vedrà la rappresentativa degli Azzurri dilettanti sfidare i pari età dell’Hellas Verona. "In famiglia siamo entusiasti per questa convocazione – spiega Paola Mini, mamma di Luigi – per il grande impegno che nostro figlio ha profuso nel gioco del calcio fin dall’età di cinque anni". Le statistiche, tra l’altro, lasciano ben sperare: secondo un recente articolo pubblicato sul sito della Lega nazionale dilettanti, il 37% dei ragazzi che arrivano a questi livelli di calcio dilettantistico, approdano poi al professionismo. "Da parte di Luigi – aggiunge poi ancora mamma Paola - sicuramente l’applicazione e l’impegno non mancano". Il talento savignanese vanta già, peraltro, un’esperienza pluriennale nelle giovanili del Bologna FC e, ora, è "osservato speciale" nel Zola Calcio, dove sta continuando a fare bene sulla fascia sinistra della difesa.

m.ped.