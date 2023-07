Savignano, si ritrovano i Costantini: oltre 100 al raduno

Rimpatriata molto speciale quella che è stata organizzata nei giorni scorsi dalla "tribù" dei Costantini di tutta la zona. Nel centenario della costruzione della propria casa d’origine, lungo la suggestiva via Puglie a Savignano, la numerosissima famiglia Costantini si è radunata per ripercorrere insieme duecento anni di storia, cento dei quali trascorsi a Savignano. Tra oltre un centinaio di Costantini presenti a questo appuntamento anche Umberto, sindaco di Spilamberto. Al grande pranzo che si è tenuto all’agriturismo Al Pazz, in territorio di Monteveglio (Bologna), che guarda proprio la collina di casa Costantini, hanno preso parte più di cento tra uomini, donne e bambini discendenti da Arcangelo Costantini, nato a Levizzano nel 1866. Il ritrovo è stato l’occasione per presentare l’albero genealogico di famiglia, con a capo il già citato Arcangelo e, all’altro estremo, l’ultimo arrivato Achille, classe 2023. In mezzo duecento anni di storia comprendente tutti i discendenti dei 7 fratelli che proprio cent’anni fa si trasferirono da Solignano di Castelvetro all’ultima collina di Savignano prima del confine bolognese, assumendo il soprannome di "quei dei Tint", ovvero "quelli dei Tinti", dal nome con cui si chiamava storicamente il luogo. Era proprio il 1923 (quindi esattamente cento anni fa) quando Arcangelo comprò il terreno "Cà de Bedetti" (oggi sito in via Puglie), con un rudere da sistemare. Durante il pranzo sono state narrate tante storie della famiglia, tra cui quella in cui salvarono un pilota inglese paracadutatosi dall’aereo colpito durante la Seconda guerra mondiale. O quella dello zio Anselmo, che con un orologio da taschino era in grado di captare le falde acquifere; grazie a questa abilità da rabdomante scavò un pozzo in mezzo alla collina per dare acqua alla casa dei Costantini e a tante altre in zona. Non è mancato un colpo di scena: grazie ai documenti consultati al polo archivistico dell’Unione Terre di Castelli da Umberto Costantini negli ultimi giorni precedenti il grande raduno, è stata rinvenuta la scheda di nascita del padre di Arcangelo e, nemmeno a farlo apposta, il Costantini capostipite nato nel 1821 si chiamava Achille, proprio come l’omonimo discendente nato pochi mesi fa, ultimo di 183 Costantini.

m.ped.