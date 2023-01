Savignano sul Panaro: la Provincia annuncia interventi sulla Pedemontana

Un'immagine di come si presentava la Pedemontana lunedì sera

Savignano sul Panaro, 25 gennaio 2023. Sulla strada provinciale Pedemontana, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Panaro e il confine bolognese, la Provincia di Modena sta completando la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria, per un importo stimato di 600 mila euro, che sarà avviato in primavera. A renderlo noto, in un comunicato diffuso oggi, è stato lo stesso ente provinciale.

«Stiamo completando in queste ore – sottolineano i tecnici della Provincia – la progettazione di un intervento complessivo di risanamento della Pedemontana nel tratto compreso tra Savignano sul Panaro e il confine con Bazzano, nel bolognese, così da risolvere in modo permanente una situazione che talvolta si ripresenta, specialmente in alcune particolari condizioni come quelle di questi giorni, dove le abbondanti nevicate, le precipitazioni piovose e il transito di mezzi pesanti hanno provocato il cedimento di parti di asfalto, creando buche sulla carreggiata».

La Provincia poi continua: «Nella giornata di lunedì 23 gennaio, si sono verificati distacchi di porzioni di asfalto, che i tecnici della Provincia hanno sistemato nel corso della serata, coadiuvati dalla polizia locale, in modo da limitare i disagi alla circolazione, in un tratto ad alta percorrenza, soprattutto di mezzi pesanti. Anche in questi giorni, proseguono le attività di monitoraggio e ricognizione del tratto interessato, intervenendo in caso di necessità per chiudere eventuali nuove fessurazioni del manto stradale». m.ped.