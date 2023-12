Savignano, Tagliavini si ricandida:: "Grazie a chi ha creduto in me"

La notizia circolava già nell’aria da tempo, ma da ieri è ufficiale: l’attuale sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, correrà la prossima primavera per il suo secondo mandato da primo cittadino. L’annuncio è arrivato sia via social, sia con un comunicato ufficiale. "Negli ultimi cinque anni – ha spiegato in una nota Augusto Bonaiuti, presidente della lista "ProgettiAmo Savignano" che sostiene Tagliavini – abbiamo visto la nostra comunità crescere nonostante le difficoltà oggettive e impreviste che abbiamo vissuto…Questa crescita è stata pienamente coerente con il programma che a suo tempo la nostra lista aveva presentato ai cittadini. Riconosciamo al sindaco Tagliavini e alla sua attuale giunta la competenza e la passione che hanno consentito di ottenere tali risultati. Per questa ragione ProgettiAmo Savignano, nell’assemblea del 28 dicembre 2023, riunitasi per raccogliere le disponibilità alla carica di sindaco per il mandato amministrativo 2024-2029, rinnova la propria fiducia (ad Enrico Tagliavini), auspicando una conferma anche di tutta la sua attuale giunta". Sul proprio profilo social, Tagliavini ha poi dichiarato: "Durante questo mandato non mi sono mai sentito solo e devo ringraziare la giunta, i consiglieri comunali e tutti i componenti della lista ProgettiAmo Savignano. Negli ultimi mesi mi è stato chiesto di rimettermi al servizio del mio comune anche per il prossimo mandato. E, come detto, i dubbi sono stati diversi, anche perché il ruolo di sindaco richiede davvero molto impegno: significa avere tante responsabilità e poche tutele; non avere orari; cercare di intendersi un po’ di tutto… Essere sindaco significa servire il proprio Comune e i propri cittadini in qualsiasi momento e sotto qualsiasi forma...E, a volte, purtroppo, sacrificare interessi personali e affetti. Di sicuro non sono il trattamento economico o il prestigio della carica ad avermi convinto. Piuttosto tutte le persone che, in questi 5 anni, hanno saputo vedere oltre la mia inesperienza, credendo in me e nell’entusiasmo che ci ho messo e mi hanno giudicato per quello che ho saputo fare e imparare...". Al Carlino, Tagliavini ha poi anticipato alcuni progetti che intende portare avanti in caso di rielezione: "Riuscire a mettere in sicurezza Piazza d’Armi e la casa di via Crespellani 12 nel borgo medievale, cercare le risorse per la pista ciclabile di collegamento tra Magazzino e Mulino (completando così la Savignano ciclabile), continuare col progetto ’Savignano gentile’ per rendere Savignano una comunità più unita anche nel rispetto delle persone con abilità differenti, portare avanti le gestioni all’interno degli spazi del centro sportivo Tazio Nuvolari".

Marco Pederzoli