Savignano, ubriaco investe la caserma

Non è ben chiaro se avesse bisogno di qualcosa e quale fosse il motivo che lo aveva spinto a presentarsi in caserma. Quello che è certo è che l’uomo, completamente ubriaco, ha divelto il cancello carraio del comando dei carabinieri di Savignano. Nei confronti del conducente molesto sono scattate le manette e ieri mattina il responsabile è stato processato per direttissima in tribunale a Modena: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla pg. L’episodio è accaduto mercoledì pomeriggio, in orario di non apertura al pubblico della Stazione dei Carabinieri di Savignano. L’uomo, una volta arrivato in caserma, non ‘accettando’ evidentemente di essere arrivato in orario non aperto al pubblico ha ingranato la marcia e divelto la cancellata, provocando ovviamente danni ingenti alla struttura, che ora dovrà essere sistemata. Subito i militari sono intervenuti, insieme ai sanitari del 118. Una volta medicato quindi il conducente è stato ammanettato per danneggiamento, oltre alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Ora affronterà il processo.