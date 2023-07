’Saxophone Week’, c’è Sergey Kolesov

A Fanano ritorna per l’ottavo anno consecutivo il ‘Fanano Saxophone Week’, la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia. Il corso, che inizia domani, ospita 40 ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio. Lunedì dalle 21.15 nella chiesa di San Giuseppe si esibirà Sergey Kolesov (foto sotto) artista russo vincitore del premio Adolphe Sax che eseguirà all’interno del suo programma anche un brano in prima esecuzione mondiale, scritto da Christian Lauba, appositamente per il saxofonista russo. Kolesov è il più importante saxofonista russo vivente. Da oltre 20 anni svolge con successo attività concertistiche e didattiche in tutto il mondo.