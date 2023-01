Sbagliato creare aree di impunità

Roberto

Mariani*

La riflessione sulla modifica dell’abuso d’ufficio non può prescindere dalla valutazione dell’utilità del controllo penale sull’azione della Pubblica Amministrazione nelle ipotesi di violazione commesse dal pubblico ufficiale. L’abuso può essere sintomo della consumazione di altri reati come corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti e scelta del contraente. Sarebbe irragionevole negare alla magistratura di indagare su condotte illecite, in aperto contrasto con le libertà fondamentali dei cittadini e delle imprese. L’abrogazione del reato si rivelerebbe un errore idoneo a creare aree di impunità e privilegio. Pertanto, l’obiettivo della riforma non può che essere limitare il controllo penale sulle scelte discrezionali dell’amministratore pubblico che spesso agisce sulla base di norme complesse, involute, di difficile interpretazione. In contesti nei quali le finalità pubbliche non sempre sono condivise da oppositori, associazioni, gruppi di interesse o cittadini e il timore dell’indagine penale è causa di rallentamento dell’azione amministrativa. Con i limiti indicati, l’ulteriore dettaglio degli elementi della condotta e del dolo del reato può contribuire a superare il fenomeno, segnalato da amministratori, della "paura della firma", con l’obiettivo di incrementare l’efficienza della pubblica amministrazione. Una migliore tipizzazione delle condotte del delitto è auspicabile dato che nel corso del 2021, secondo le statistiche ministeriali, sulle oltre 5.400 iscrizioni nel registro delle notizie di reato, l’85% sono state archiviate all’esito delle indagini, con una percentuale minima di condanne e patteggiamenti. Segno evidente di un sistema che fatica a distinguere e filtrare il controllo penale da quello di legittimità degli atti, esponendo l’indagato a sofferenze personali, professionali e patrimoniali che non sempre vengono ristorate dall’archiviazione del procedimento o dalla pronuncia della sentenza di assoluzione, a volte emesse a distanza di anni dai fatti. *Presidente Ordine Avvocati