"Sbagliato demolire le antiche coperture"

di Stefano Luppi

Italia Nostra scrive una lettera aperta all’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, dopo che l’amministratore e il consigliere di minoranza Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) nei giorni scorsi si erano confrontati in Consiglio comunale sulla demolizione di antiche coperture del vecchio canale sottostante corso Canalchiaro. Tema dunque storico per una delle vie principali del centro, su cui il Comune sta molto investendo attraverso la manutenzione e una parziale pedonalizzazione, a quanto pare apprezzata da tanti cittadini e turisti. Italia Nostra, presieduta da Giovanni Losavio, scrive di "demolizione di oltre venti metri del manufatto dello storico canale che scorre sotto il Corso Canalchiaro".

Losavio, nella lettera letta da Giacobazzi in Consiglio, ricorda che nonostante le nove autorizzazioni avute dalla Soprintendenza per i lavori "l’amministrazione non poteva ignorare che anche in quel tratto le originarie strutture di contenimento dello storico Canalchiaro – ancora perfettamente conservate – costituiscono un bene culturale esplicitamente dichiarato dal decreto 2 settembre 1994 del ministro per i beni culturali, notificato al proprietario, il Comune di Modena che è tenuto quindi, come si legge nei documenti, a ‘mantenere intatte quelle che sono le caratteristiche costruttive dei principali canali’ ". La lettera prosegue: "Il Canalchiaro come gli altri principali canali della città storica è quindi soggetto alla disciplina conservativa del Codice beni culturali e l’obbligo al riguardo spetta al Comune proprietario e come lei Bosi che ha studi di diritto ben sa, la eventuale autorizzazione del soprintendente non può certo valere a esonerare il Comune dall’obbligo conservativo, perfino penalmente presidiato dalla previsione del grave reato di ‘distruzione di bene culturale’ recentemente introdotto nel codice penale. Certo è gravissima, forse prevalente, la responsabilità della Soprintendenza, ma sarebbe dovuta esserci la franca ammissione di un errore della sua amministrazione comunale cui si deve riconoscere la decisiva attenuante delle nove autorizzazioni della negligente Soprintendenza che non cancellano però l’obbiettivo illecito, e insieme la manifestazione del dispiacimento per la perdita di un bene culturale che appartiene alla città. E’ stato distrutto un bene culturale del patrimonio che la Repubblica tutela per precetto costituzionale e la sua risposta in consiglio comunale avrebbe dovuto essere diversa".

L’assessore comunale Andrea Bosi risponde che "i lavori dell’amministrazione erano legittimati dalle autorizzazioni degli uffici statali della Soprintendenza. Una prassi che ovviamente abbiamo seguito in passato per analoghi interventi nei sottoservizi stradali in centro storico e che continueremo a utilizzare nei prossimi interventi". Prosegue Bosi: "Io nutro grande rispetto nei confronti dell’associazione Italia Nostra, ma non si può prescindere da un quadro in cui qualcuno che ha le competenze autorizza e qualcuno che esegue aspetta di essere autorizzato. Queste polemiche non hanno senso e quindi non mi interessano".