"Sbagliato rimuovere simili eventi È uno schiaffo alla storia sindacale"

Sul caso di via Modena, abolita dalle mappe del comune nel Foggiano, interviene Stefano Vaccari, deputato modenese del Partito Democratico:

"È oltremodo scioccante - e non potrebbe essere definita altrimenti - la decisione della giunta di centrodestra di Apricena (Foggia) di intitolare a Silvio Berlusconi una via finora dedicata al ricordo di un fatto gravissimo della storia sindacale del nostro Paese". Così il deputato Stefano Vaccari insieme al collega pugliese, Ubaldo Pagano.

"Quella che fino ad oggi è stata ‘Via Modena’, infatti, voleva ricordare l’uccisione del 1950 da parte delle forze dell’ordine di 6 operai che partecipavano a uno sciopero contro il licenziamento di 500 dipendenti delle Fonderie Riunite. Un episodio terribile, che ebbe un gran riverbero nel Paese e che continua a vivere nella toponomastica di molte città italiane. Non entriamo nel merito della volontà di correre ad intitolare strade a leader politici, ma sulla decisione di rimuovere eventi tragici come quello avvenuto a Modena e che verrebbe in tal modo derubricata a vicenda minore. Non si può che trarre le dovute conclusioni dalla scelta fatta da quella giunta, sia in termini di valori che in fatto di opportunità, e in questo ci uniamo allo sdegno della Cgil di Modena e Foggia".

"Con tutta evidenza – concludono Vaccari e Pagano - le vite di quegli operai valgono molto meno, per sindaco e assessori, delle pagine di giornale guadagnate grazie alla nuova intitolazione".