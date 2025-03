’Sbam’, lo show di circo-cabaret

"Sbam" è lo scoppiettante spettacolo di Cirque-Cabaret che sabato 29 marzo alle 20.45 conclude "Contatto", la stagione del teatro partecipato di TiPì, ospitata ormai per il quarto anno all’Auditorium Volmer Fregni. Per chiudere in bellezza ci si affida alla collaudata esperienza della compagnia Nahia, di cui fanno parte i due direttori artistici di TiPì, Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria. L’intento è coinvolgere gli spettatori in un turbine di musica e parole, danza e circo. In un’atmosfera da night club, animata da un misterioso barista-poeta, si incrociano gangster da strapazzo, soubrette tuttofare e cantanti-incantatrici. Sul palco il pubblico troverà artisti già conosciuti, e non, che daranno vita a scene di canto, ballo, poesia e divertimento: uno spettacolo corale dedicato a un artista unico e indimenticabile. Infatti, oltre a Ridolfini e Zaccaria, sul palco ci saranno la pianista Sara Setti, la danzatrice Amalia Ruocco, la cantante Candela Marzinotto e gli attori Matteo Baschieri e Federico Cibin. "Quest’ultimo appuntamento – commentano Ridolfini e Zaccaria – rappresenterà una grande festa per celebrare una Stagione in cui TiPì si è proposto a nuovi pubblici, con una programmazione domenicale specificatamente concepita per giovani spettatori e famiglie".

Alberto Greco