Sbanda con l’auto rubata e muore: a bordo soldi e refurtiva

L’auto ha sbandato all’improvviso ed è finita come una scheggia impazzita contro il new jersey in cemento, in autostrada, per poi ribaltarsi. All’arrivo dei soccorsi per uno dei due occupanti, un albanese di 38 anni, non c’era più nulla da fare. L’uomo, Saimir Hjoka, è sbalzato fuori dal mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto e morendo sul colpo. Il secondo uomo che si trovava al suo fianco, invece, è sparito nel nulla dopo essere fuggito nei campi.

Proprio ieri pare che il drone della polizia stesse ‘ispezionando’le campagne e le boscaglie limitrofe al luogo dello schianto, al fine di individuare il fuggitivo. Il tragico e misterioso incidente si è verificato intorno alle 22.30 di mercoledì sera sull’autostrada del sole, al km 158 sud, in prossimità di Cognento. Sul posto sono accorse diverse pattuglie della polizia stradale di Modena Nord, insieme ai pompieri e ai mezzi di soccorso. Per il 38enne, però, non c’era più nulla da fare.

Sono ora in corso accertamenti sull’accaduto: pare che la vettura sia risultata rubata, con targa contraffatta. Non solo: all’interno i poliziotti avrebbero rinvenuto anche refurtiva, contanti e stupefacente e sono subito scattate le indagini da parte degli agenti per far luce sull’accaduto.

Non si può escludere che gli occupanti avessero appena messo a segno un colpo ma, appunto, gli accertamenti sono in corso.

v.r.