Sbarchi, gli arrivi sono continui "Allargare l’accoglienza, stiamo cercando nuovi spazi"

di Valentina Beltrame

"Gli arrivi dei migranti sono aumentati anche qui come in tutto il territorio nazionale. Ma non siamo al collasso". Il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha partecipato ieri mattina alla festa della polizia di Stato in un momento - quello che stiamo vivendo - caratterizzato da continui sbarchi sulle coste siciliane che hanno come conseguenza continui arrivi di migranti nella nostra provincia. Nel primo trimestre del 2023, gli arrivi sono aumentati del 717% rispetto al 2022, come raccontavamo ieri su queste colonne.

In questo contesto spicca l’importante attività svolta dall’Ufficio Immigrazione della questura - resa nota ieri in occasione della cerimonia per 171esimo anno dalla fondazione della Polizia di Stato - per la compiuta trattazione delle posizioni degli stranieri non regolari sul territorio nazionale, per cui è aumentato il numero delle persone rintracciate sul territorio ed accompagnate in ufficio. Nel 2022 sono stati trattenuti 78 stranieri extra Ue presso i diversi Centri di Permanenza Temporanea che si trovano i in altre regioni a fronte dei 16 dell’anno 2021.

Nel 2022 sono stati emessi 221 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, a seguito di

espulsione prefettizia, in confronto ai 78 dell’anno 2021. Sforzo operativo confermato anche nel primo trimestre 2023, per cui su preciso impulso del Questore Silvia Burdese, sono stati accompagnati per la definitiva espulsione dal territorio nazionale già 22 stranieri irregolari, per lo più gravati da condanne o precedenti di polizia, in più occasioni anche con il concorso dell’Arma dei Carabinieri.

Prefetto, anche nel Modenese arrivano migranti quasi ogni giorno. Qual è la situazione?

"Stiamo facendo fronte all’emergenza chiedendo agli enti gestori di allargare l’accoglienza per quanto possibile. Facciamo continue riunioni e abbiamo avuto anche la disponibilità della diocesi".

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza relativo agli sbarchi, cosa significa per una città come la nostra?

"Significa che avremo degli strumenti in più e più rapidi per allargare l’accoglienza, come bandi e avvisi per trovare nuove strutture in cui ospitare chi arriva".

La situazione è davvero sotto controllo?

"Sì, di certo ci troviamo di fronte a una situazione complessa, servono nuovi posti e per questo stiamo lavorando con la regione, Asl, volontariato e con la Chiesa per reperire spazi".

I recenti casi di cronaca sono correlati alla nuova ondata migratoria?

"Non credo, qui la presenza di immigrati è molto elevata da sempre, a questo oggi si aggiungono la povertà e il disagio sociale che sono cresciuti anche da noi. Come dicevo, la situazione è molto complessa e va analizzata sotto diversi punti di vista. Ecco perché c’è un piano coordinato del controllo del territorio dove tutti gli attori fanno la loro parte. E per questo ringrazio la Polizia di Stato".