"Sbeffeggio ridendo l’ipocrisia del potere"

"Avevo dieci anni quando vidi per la prima volta ‘Mistero Buffo’ di Dario Fo in tv, e ne rimasi subito colpito", rivela Matthias Martelli, 39 anni da Urbino, che stasera alle 21 al teatro Michelangelo darà voce e corpo proprio all’opera teatrale, considerata il suo capolavoro di Fo. Nel suo sito Matthias Martelli si presenta come attore, drammaturgo e giullare. Sì, giullare, proprio come Dario Fo amava ripercorrere le parole dei giullari medievali, la loro capacità di giocare con le parole, di incantare le folle, di far ridere e pensare. In "Mistero Buffo", Dario Fo aveva riunito una serie di monologhi di argomento biblico, ispirati ai vangeli apocrifi o a episodi della vita di Gesù, e li raccontava con un linguaggio tutto particolare, quel grammelot che era come un miscuglio di dialetti padani, versi, suoni onomatopeici. "Mistero Buffo" debuttò nel 1969 a Sestri Levante, poi nel 1977 approdò anche in tv, accompagnato da feroci polemiche (e una denuncia per vilipendio della religione). Oggi è considerato la pietra miliare del teatro di Dario Fo, quello che certamente gli ha aperto la strada per il premio Nobel per la letteratura, assegnato nel 1997. "Dario Fo era solo in scena, non aveva nulla, e tuttavia si trasformava in tanti personaggi diversi, facendo esplodere l’immaginazione – ha raccontato Martelli –. Con la risata, lo sghignazzo, lo spettatore veniva portato proprio dentro lo spettacolo, veniva coinvolto. E Dario Fo riusciva a trasmettere contenuti satirici".

Già qualche anno fa Matthias Martelli ha deciso di riportare in scena quel "Mistero Buffo" e si è affidato alla regia di un grande del teatro italiano, Eugenio Allegri (scomparso nel 2022). Dario Fo volle visionare uno dei brani, quello su Bonifacio VIII, e diede il suo ok.

Dal debutto al teatro Stabile di Torino, Martelli ha inanellato più di 250 repliche di questo spettacolo, portandolo anche a Bruxelles, Zurigo. Monaco di Baviera e Los Angeles. "Pirotecnico", hanno detto di lui. Non cerca il confronto, non è possibile fare paragoni: "La mia interpretazione, pur passando dal lazzo comico alla poesia fino alla tragedia umana, è diversa ma plausibile – ha detto –. Si tratta di tener vivo un patrimonio teatrale prezioso che, pur rifacendosi alle tecniche dei giullari medioevali, parla della contemporaneità, dell’ipocrisia del potere, della necessità di vivere il presente e dei temi legati all’immigrazione".

