Sbloccati i ristori Covid inutilizzati Subito 1,6 milioni per la montagna

Ammontano a 1,6 milioni di euro i ristori Covid non utilizzati che potranno essere destinati subito a sostenere le imprese turistiche dell’Appennino emiliano-romagnolo danneggiate dalle gravi difficoltà di avvio della stagione sciistica. E’ quanto emerso martedì pomeriggio dall’incontro con la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a cui ha partecipato l’assessore regionale dell’Emilia Romagna al turismo Andrea Corsini. A questa tranche potranno seguire, sempre a beneficio degli operatori emiliano-romagnoli, ulteriori stanziamenti pari a 2,4 milioni di euro, sempre legati a fondi per l’emergenza Covid non spesi, ma di competenza del ministero dell’Economia e delle finanze. Mentre sono state confermate le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo che per l’Emilia-Romagna valgono 7 milioni di euro. Soddisfatto degli importi, e soprattutto del tempismo, Luciano Magnani presidente del Consorzio invernale del Cimone e presidente regionale Maestri Sci: "Ringraziamo, a nome non solo del Cimone e dei maestri sci ma anche di tutti gli operatori dell’Appennino, la Ministra per gli importanti importi e per la sollecitudine (rara tra gli enti pubblici) dei provvedimenti. Un grande grazie alla regione Emilia Romagna (e in particolare l’assessore Corsini) che con efficacia ha coordinato anche Toscana, Abruzzo e le altre regioni. Il risultato più rimarchevole è infatti quello che finalmente l’Appennino ha avuto un proprio riconoscimento, come mai successo in passato. Ed una particolare attenzione è andata ai comuni sedi di impianti di risalita, riconoscendone l’importanza fondamentale nel settore turistico. Ora – prosegue Magnani – possiamo riprendere la stagione con meno apprensione dopo i due milioni di euro andati persi dal solo Cimone per il tardivo arrivo della neve. Da qui a fine stagione speriamo ora di poter mantenere i buoni afflussi dello scorso anno". Il confronto tra Regioni e Ministero ha trovato un esito positivo anche per quanto riguarda i 30 milioni di euro che sono in arrivo a livello nazionale per gli impianti di risalita, gli alberghi, i ristoranti e le attività commerciali dell’Appennino. Un’altra proposta della Regione Emilia-Romagna per cominciare a guardare anche oltre all’emergenza di queste settimane. Infine, il surplus dell’Imu previsto per i Comuni sedi impianti sciistici e normalmente destinato a confluire nel Fondo di solidarietà nazionale potrà rimanere nelle casse dei Comuni interessati. Per quanto riguarda l’attualità sulle piste, ve ne sono 22 aperte sul Cimone (Passo del Lupo, Lago Ninfa, Cimoncino e Polle) con neve da 60 a 80 cm. Cinque le piste da discesa e 6 da fondo aperte alle Piane di Mocogno;4 piste da sci nordico alla Boscoreale di Piandelagotti.

Giuliano Pasquesi