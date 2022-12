Sbranata a Modena, i cani mesi fa azzannarono il giardiniere. "Ma erano risultati gestibili"

Dieci mesi fa azzannato il giardiniere "Ma i cani erano risultati gestibili"

Non era la prima volta che quei due rottweiler attaccavano qualcuno. A febbraio 2022 un giardiniere che stava lavorando nel giardino di casa di Iolanda Besutti venne dilaniato dai cani e si salvò per miracolo: sta ancora facendo riabilitazione agli arti superiori e in particolare il movimento del braccio sinistro sarebbe compromesso. Il racconto choc della figlia Allora, com’è possibile che i due animali fossero ancora lì? Il giorno di Natale hanno sbranato e ucciso la loro padrona. "Rispetto al precedente episodio – fa sapere l’Ausl – che abbiamo appreso dai media, gli animali erano stati controllati ed al momento della visita erano assolutamente calmi e gestibili dalla proprietà. Vista la gravità, erano state impartite le necessarie prescrizioni e una visita comportamentale di entrambi i cani, oltre a un percorso rieducativo per entrambi all’interno del nucleo familiare. La famiglia ha seguito tutte le indicazioni fornite che erano anche state accompagnate da una ordinanza del sindaco". Insomma, dopo l’iter previsto la famiglia era stata giudicata idonea a tenere gli animali. Monica Giannino del servizio veterinario Ausl, qual è la procedura quando si verificano gravi episodi contro le persone? "Oltre a scongiurare il pericolo di trasmissione della rabbia, si fa una valutazione del cane. Questa viene...