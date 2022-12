Sbranata dai suoi cani a Concordia, la guardia: "I due rottweiler non vanno soppressi"

Concordia (Modena), 28 dicembre 2022 – L’Oipa - Organizzazione Internazionale Protezione Animali è una rete di guardie Eco-Zoofile presente in 17 regioni italiane con 62 nuclei provinciali attivi, che è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali.

Le guardie eco-zoofile sono presenti anche a Modena e sono coordinate da Sara Ferrarini

La loro esistenza è prevista dall’ordinamento nella materia inerente la vigilanza zoofila (legge 611 del 12 giugno 1913, legge 20 luglio 2004 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione) e dipende dalla nomina a Guardia Particolare Giurata che viene fatta dal Prefetto della provincia in cui si opera. Per la loro attività quotidiana a contatto con animali possono essere considerati dei veri esperti di etologia, conoscendone a fondo abitudini e costumi. Le guardie eco-zoofile sono presenti anche a Modena e sono coordinate da Sara Ferrarini alla quale ci siamo rivolti per comprendere quanto accaduto a Concordia.

Ferrarini come può accadere un episodio di aggressione del genere?

"In realtà bisognerebbe conoscere nel dettaglio, sia la famiglia che il contesto in cui venivano tenuti i cani e se avevano delle patologie. Episodi del genere non succedono mai per caso. C’è sempre un fattore scatenante. Non conoscendo il contesto, non mi sento di esprimere né un’opinione, né un giudizio. Quello che mi preoccupa è cosa succederà ai cani".

I cani secondo lei sono da abbattere?

"Assolutamente no. Io credo debbano essere seguiti da un centro specializzato e da personale dotato di competenze specifiche, ben sapendo che non ce ne sono nelle vicinanze. Io non penso ci siano motivazioni così gravi da comportare la soppressione di un animale, ma non vanno lasciati in un canile, dove per quanto facciano del loro meglio non c’è personale dedicato che possa seguirli nell’arco delle 24 ore. Comunque, sull’eventuale abbattimento deciderà l’Ausl".

Esclude che, come in passato, possano tornare alla famiglia di appartenenza?

"Io penso che nell’immediato debbano seguire un percorso con un educatore competente. Poi si valuterà".

E’ stata la gelosia il fattore scatenante o altro?

"Potrebbe essere, come anche potrebbe non essere. Bisognerebbe aver filmato la scena. Un gesto anche fatto con noncuranza da chi conosce bene i cani potrebbe essere stato interpretato da due rottweiler, che insieme fanno branco, come un pericolo e un motivo per attaccare".

Come si spiega la gelosia tra animali che vivevano insieme da anni?

"Mi è capitato di vedere tanti episodi nel corso di questi anni da guardia zoofila di coabitazione anche di specie diverse, tipo cane e coniglio, che per 5 o 6 anni sono andati d’amore e d’accordo e di punto in bianco il cane stacca la testa al coniglio. Il perché non lo sapremo mai. Può essere perché per la prima volta – in questo caso - uno dei cani, quello piccolo, ha fatto qualcosa che è stato visto come rischioso o pericoloso e gli altri hanno reagito".