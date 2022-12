Sbranata e uccisa dai suoi due rottweiler "Ha tentato di difendere l’altro cagnolino"

di Valentina Reggiani

Quando è arrivata in giardino ha visto i due cani, Thor e Birra e qualcosa a terra, a pochi passi da loro. Subito ha pensato si trattasse di indumenti portati in giro dai due animali di famiglia invece, subito dopo si è resa conto che a terra, nel vialetto di casa, c’era proprio sua madre. E’ corsa da lei, ha notato le macchie di sangue e ha capito che le era capitato qualcosa di gravissimo e ha chiamato l’ambulanza. Iolanda Besutti ha fatto in tempo a dirle: "Non riesco a respirare", dopo di che il suo cuore ha smesso di battere. E’ stata la figlia Alessandra Vacchi a trovare il giorno di Natale la mamma Iolanda, 68 anni , accasciata a terra dopo essere stata aggredita dai due amati rottweiler nella sua villa di via Santi, a Concordia. Erano circa le 12 quando è avvenuta la tragedia: la figlia della vittima si era da poco assentata, recandosi al piano superiore per preparare il purè mentre il marito di Iolanda si trovava all’interno dell’abitazione. Pare che ad attaccare per primo sia stato il più ’anziano’ dei due animali, di circa sei anni. Come accadde dieci mesi fa, a febbraio, quando un giardiniere 60enne venne aggredito dagli stessi cani mentre lavorava nel giardino di Iolanda: riportò gravissime ferite alle braccia e servirono 6 ore di sala operatoria per salvargli gli arti.

"Secondo me mamma stava andando a dare il fieno ai cavalli – ha spiegato ai parenti la figlia Alessandra - non aveva il telefono con sè ma aveva Monkey, il suo cagnolino più piccolo. Quando l’ho trovata a terra, infatti, i cani la guardavano e Monkey le girava attorno. Forse i rottweiler hanno provato a mordere Monkey e mia madre ha cercato di tirarlo via: a quel punto l’hanno sbranata". La figlia aveva visto Iolanda appena dieci minuti prima. "Mio padre era in casa ma non si sente quello che avviene all’esterno. Io avevo pelato con lei le patate dieci minuti prima e, quando mi sono accorta di quanto accaduto, era passato pochissimo tempo. Ho chiamato immediatamente il 118 e sono andata a prendere degli asciugamani – ha raccontato - i cani non si sono mossi. Penso l’abbiano aggredita perchè voleva difendere il suo cagnolino. Non aveva mai avuto problemi con quei cani, li amava: era lei che gli dava da mangiare. Forse se avesse perso meno sangue si sarebbe salvata. I sanitari avevano anche chiamato l’elisoccorso ma poi l’hanno disdetto: abbiamo capito che era un brutto segno". Sul posto è arrivata la polizia municipale, seguita dai volontari del centro recupero fauna selvatica ’Il Pettorisso’ e dal veterinario dell’Ausl . La figlia della vittima aveva già separato i cani portandoli uno in veranda e l’altro in garage, utilizzando della carne come esca per tenerli ’buoni’. Nel pomeriggio di Natale gli animali sono stati quindi sedati e trasferiti in canile a Mirandola dove resteranno sotto osservazione sanitaria. Del decesso è stato informato il magistrato di turno mentre il corpo della 68enne è stato portato all’istituto di medicina legale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Iolanda Besutti e il marito Nino avevano fondato la Cevac, agenzia interinale di cui ora si occupa la figlia Alessandra. Domenica tantissimi amici e dipendenti si sono recati nell’abitazione, sconvolti, per fare di persona le condoglianze alla famiglia. La vittima amava i suoi cani, che chiamava ‘I miei leoni’ tanto da pubblicare con orgoglio molto spesso le loro foto sui social. Li considerava le sue guardie dl corpo. Ma il giorno di Natale, all’improvviso, l’aggressione fatale.

(Ha collaborato Flavio Viani)