Scabia ’L’orecchio onniudente’ in anteprima

Drammaturgo e scrittore, Giuliano Scabia, scomparso quattro anni fa, ha saputo portare la poesia nei luoghi più disparati. Fra le sue idee, anche quella di un ‘Teatro Vagante’ di strada: leggeva i suoi versi girovagando insieme ad Aldo Sisillo, musicista (oggi direttore del teatro Comunale di Modena), uno vestito da angelo, l’altro da diavolo. Partecipò a momenti rivoluzionari, come l’azione guidata dalla scultura ’Marco Cavallo’ che aprì la strada alla riforma degli ospedali psichiatrici. E ogni anno, per la cena di Capodanno, creava una piccola opera, in forma di poemetto a più voci, e la leggeva ai commensali. Proprio da alcuni frammenti di queste operine, ancora inediti, nasce l’idea de ’L’orecchio onniudente’, il progetto – fra musica e poesia – che il Modena Belcanto Festival presenterà domani sera alle 20.30 al teatro delle Passioni, in prima assoluta: un concerto inusuale in cui il compositore Claudio Ambrosini, classe 1948, propone l’accostamento fra il mondo di due grandi padovani, Angelo Beolco detto il Ruzante, autore del Rinascimento, e appunto Giuliano Scabia. In un inedito melologo "per attore, quartetto vocale femminile, pianoforte e oggetti", la ‘lingua rustica’ di Ruzante affianca e abbraccia i versi aerei e fantasiosi di Scabia – a 90 anni dalla nascita – con il quale Ambrosini ha avuto una lunga amicizia.

Nella prima parte della serata si ascolteranno pagine cinquecentesche di rarissima esecuzione composte a Venezia: la canzone ’Zoja Zentil’, scritta da Ruzante e musicata dal fiammingo Adrian Willaert maestro di cappella nella basilica di San Marco a Venezia, le sorprendenti ’Greghesche’, canzoni buffe in vari dialetti messe in musica da Annibale Padovano e le Canzonette pubblicate da un esordiente Claudio Monteverdi, allora diciassettenne. A dare vita e voce a queste composizioni saranno Marija Jovanovic, clavicembalo e direzione, Matteo Liva al pianoforte, la voce recitante di Michele Sambin con la concertazione dello stesso Claudio Ambrosini, e l’Ensemble Vox Secreta con i soprani Maria Chiara Ardolino e Claudia Graziadei, il mezzosoprano Julie Mellor e il contralto Caterina Bonelli. "Il concerto non contrappone semplicemente antico e moderno, ma li fa dialogare in un gioco di rimandi e ‘cortocircuiti’ poetico - musicali – viene spiegato –. Antiche canzonette, villanelle e danze rinascimentali aprono la strada alla nuova partitura di Ambrosini, in cui il teatro, la poesia e la musica si fondono in un ritratto sonoro vivo e sorprendente. Da Willaert a Monteverdi, da Ruzante a Scabia, Venezia continua a parlare attraverso le voci del presente, in un flusso ininterrotto di memoria e invenzione".