Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaScabia ’L’orecchio onniudente’ in anteprima
28 set 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Scabia ’L’orecchio onniudente’ in anteprima

Scabia ’L’orecchio onniudente’ in anteprima

Belcanto Festival Domani sera al teatro delle Passioni il melologo di Ambrosini dedicato al drammaturgo scomparso quattro anni fa

Belcanto Festival Domani sera al teatro delle Passioni il melologo di Ambrosini dedicato al drammaturgo scomparso quattro anni fa

Belcanto Festival Domani sera al teatro delle Passioni il melologo di Ambrosini dedicato al drammaturgo scomparso quattro anni fa

Per approfondire:

Drammaturgo e scrittore, Giuliano Scabia, scomparso quattro anni fa, ha saputo portare la poesia nei luoghi più disparati. Fra le sue idee, anche quella di un ‘Teatro Vagante’ di strada: leggeva i suoi versi girovagando insieme ad Aldo Sisillo, musicista (oggi direttore del teatro Comunale di Modena), uno vestito da angelo, l’altro da diavolo. Partecipò a momenti rivoluzionari, come l’azione guidata dalla scultura ’Marco Cavallo’ che aprì la strada alla riforma degli ospedali psichiatrici. E ogni anno, per la cena di Capodanno, creava una piccola opera, in forma di poemetto a più voci, e la leggeva ai commensali. Proprio da alcuni frammenti di queste operine, ancora inediti, nasce l’idea de ’L’orecchio onniudente’, il progetto – fra musica e poesia – che il Modena Belcanto Festival presenterà domani sera alle 20.30 al teatro delle Passioni, in prima assoluta: un concerto inusuale in cui il compositore Claudio Ambrosini, classe 1948, propone l’accostamento fra il mondo di due grandi padovani, Angelo Beolco detto il Ruzante, autore del Rinascimento, e appunto Giuliano Scabia. In un inedito melologo "per attore, quartetto vocale femminile, pianoforte e oggetti", la ‘lingua rustica’ di Ruzante affianca e abbraccia i versi aerei e fantasiosi di Scabia – a 90 anni dalla nascita – con il quale Ambrosini ha avuto una lunga amicizia.

Nella prima parte della serata si ascolteranno pagine cinquecentesche di rarissima esecuzione composte a Venezia: la canzone ’Zoja Zentil’, scritta da Ruzante e musicata dal fiammingo Adrian Willaert maestro di cappella nella basilica di San Marco a Venezia, le sorprendenti ’Greghesche’, canzoni buffe in vari dialetti messe in musica da Annibale Padovano e le Canzonette pubblicate da un esordiente Claudio Monteverdi, allora diciassettenne. A dare vita e voce a queste composizioni saranno Marija Jovanovic, clavicembalo e direzione, Matteo Liva al pianoforte, la voce recitante di Michele Sambin con la concertazione dello stesso Claudio Ambrosini, e l’Ensemble Vox Secreta con i soprani Maria Chiara Ardolino e Claudia Graziadei, il mezzosoprano Julie Mellor e il contralto Caterina Bonelli. "Il concerto non contrappone semplicemente antico e moderno, ma li fa dialogare in un gioco di rimandi e ‘cortocircuiti’ poetico - musicali – viene spiegato –. Antiche canzonette, villanelle e danze rinascimentali aprono la strada alla nuova partitura di Ambrosini, in cui il teatro, la poesia e la musica si fondono in un ritratto sonoro vivo e sorprendente. Da Willaert a Monteverdi, da Ruzante a Scabia, Venezia continua a parlare attraverso le voci del presente, in un flusso ininterrotto di memoria e invenzione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaTeatro