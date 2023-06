Scacchi artigianali creati a scuola grazie a software 3D e utensili

Gli studenti del Galilei hanno realizzato scacchi artigianali. Le classi 3°L e 4°L dell’istituto – indirizzo Industria e Artigianato per Made in Italy – Meccanico, hanno ideato una Unità Didattica di Apprendimento che prevede tutte le fasi di realizzazione di un prodotto, coinvolgendo il maggior numero di discipline possibili. Il professor Sansone e la professoressa Benanti hanno illustrato l’origine degli scacchi e la loro diffusione nel mondo. Il professor Colonna ha supportato gli studenti nella progettazione dei pezzi attraverso l’utilizzo di software di disegno 2D3D, mentre il professor Fucci ha supervisionato la loro realizzazione utilizzando le macchine utensili presenti nella scuola. Il professor Attianese, invece, si è dedicato all’insegnamento delle regole e delle strategie del gioco.

L’intento è stato quello di mettere in atto abilità e competenze acquisite negli anni, anche nei percorsi di alternanza scuolalavoro. Tutti hanno partecipato favorendo l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES). A tale scopo, i docenti di sostegno Mazzone, Fratangelo, Marzo, Iennaco e Scalercio hanno fornito il loro contributo incentivando il lavoro cooperativo. Le difficoltà riscontrate sono state legate soprattutto ai mezzi limitati e al reperimento di materie prime come ottone e alluminio, a causa dell’aumento dei costi. Scacchiere e pedine sono state prodotte con macchinari datati, non automatizzati. Questo svantaggio, però, ha fatto sì che ogni pezzo fosse unico, perché realizzato manualmente. L’ultimo passo è stato l’organizzazione di un torneo che vedrà sfidarsi studenti, educatori, insegnanti e il dirigente.