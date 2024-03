scambio di droga

È stato processato per direttissima ieri un 31enne di nazionalità tunisina, irregolare, arrestato dalla polizia locale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto lunedì nella zona del Parco XXII Aprile. L’uomo, che era a bordo di una vettura ferma in via Luigi Cerretti insieme a un altro individuo seduto al posto di guida, ha cercato di nascondersi alla vista degli agenti che però avevano già notato lo scambio.

Gli operatori gli hanno trovato addosso 9 grammi di cocaina e ben 1700 euro in contanti.

L’arresto è stato convalidato: il giudice ha anche disposto il divieto di dimora a Modena.