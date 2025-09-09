Scandalo Amo, il sindaco Mezzetti: "Si faccia piena luce su tutto senza alcuna reticenza"

Amo è un’Agenzia che sta cambiando pelle, con la volontà di dotarsi di strumenti più solidi affinché episodi simili non possano più ripetersi. La questione è oggi nelle mani della Procura; è stato ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex dipendente e, a seguito di precise contestazioni, è stato risolto il rapporto di lavoro con il Direttore generale. Personalmente ribadisco la mia determinata volontà affinché su questa vicenda venga fatta piena luce senza alcuna reticenza". Lo ha detto il sindaco Massimo Mezzetti in Consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione presentata dal consigliere Giovanni Bertoldi (Lega Modena). Nello specifico Bertoldi, dopo aver ricostruito la vicenda dell’ammanco di oltre 500mila euro e messo in luce la scarsa efficienza del trasporto pubblico, giudicato "desolante", ha chiesto spiegazioni sui ritardi nella denuncia alla magistratura e chiarimenti sulle modalità con cui una sola dipendente abbia potuto gestire bonifici di importi considerevoli, nonostante fosse necessario l’avallo del direttore o dell’amministratore tramite token e/o chiavetta. Nel rispondere il sindaco Mezzetti ha brevemente ricostruito la scansione cronologica degli eventi, ricordando che i soci principali, compreso lui, "sono stati informati in via sommaria e parziale il 29 aprile, con richiesta di mantenere la riservatezza per non compromettere l’inchiesta interna al fine di acquisire elementi probatori" e che fin da subito, come già dichiarato a luglio, ha sollecitato in prima persona "di procedere speditamente con la denuncia agli organi competenti". Mentre come Ente, il Comune è venuto "a conoscenza dei primi elementi formali solo il 16 giugno 2025, tramite i documenti del bilancio 2024 predisposti per l’Assemblea dei soci del 30 giugno". Mezzetti ha spiegato anche che "dalle informazioni acquisite dall’Agenzia, risulta che la ex dipendente disponesse delle credenziali per accedere all’home banking e predisporre i bonifici", mentre l’autorizzazione spettava al direttore, unico titolare delle credenziali. Relativamente al fatto che le anomalie sono emerse con tanto ritardo, il sindaco ha ricordato come lo stesso revisore dei conti dell’agenzia abbia spiegato alla stampa che “nell’ambito dei controlli a campione svolti dal momento in cui ha assunto l’incarico, nel 2023, non erano emerse irregolarità. Solo le verifiche successive all’emersione dei primi casi sospetti hanno evidenziato diverse anomalie e artifici contabili, attraverso i quali la ex dipendente avrebbe occultato i reali movimenti, impedendone la rilevazione da parte degli organi di controllo". Il sindaco ha poi spiegato che, al momento non è stato ritenuto necessario richiedere copia della denuncia che verrà acquisita, eventualmente, alla conclusione delle indagini. Alla luce delle conclusioni delle indagini penali e contabili – ha concluso Mezzetti - Il Comune, in quanto parte lesa, si costituirà parte civile. Ribadisco che ritengo la vicenda gravissima e ho sottolineato fin dalle prime battute la necessità di tutelare l’interesse pubblico agendo nella massima trasparenza e rinnovando tutti i vertici di aMo.