Scandalo Amo, l’attacco di Fd’I: "E’ sparito il parere del legale sulle azioni di responsabilità"

Nella delibera sul bilancio delle società partecipate che è stata approvata del Consiglio comunale il 29 settembre con riferimento alla partecipata Amo si rilevava la situazione dell’ammanco e le misure assunte dalla società per recuperare la somma di 516mila euro che risulta accertata nel bilancio. Nel documento di monitoraggio delle partecipate è scritto nero su bianco che il 14 agosto scorso sarebbe stato affidato un incarico ad un avvocato per valutare i presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità, oltre a quella già avviata nei confronti della lavoratrice per la somma di 460 mila euro.

Ebbene abbiamo richiesto alla Società tramite ben due accessi agli atti che ci venisse fornito il conferimento dell’incarico al legale e il parere espresso dal legale stesso. Ad un primo accesso è stata data una risposta che ci ha lasciati interdetti: l’atto di conferimento dell’incarico non c’è e il parere neppure. Ad un secondo accesso depositato in Comune il 13 ottobre non è ancora stata data risposta nonostante il regolamento del Consiglio comunale preveda tre giorni per rispondere. Abbiamo sollecitato una risposta il 21 ottobre ma nulla abbiamo ricevuto.

A distanza di oltre due mesi dal 14 agosto, presunta data di conferimento dell’incarico al legale, ancora non sappiamo se si può procedere con l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e, come se ciò non bastasse, si palesano gravi violazioni dei diritti dei consiglieri comunali". E’ un fiume in piena Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia.

"Dobbiamo ricordare che da un esposto presentato alla Corte dei Conti dal revisore unico nello scorso mese di luglio sono emersi prelievi non contabilizzati riconducibili all’amministratore unico Stefano Reggianini così come è emerso che l’amministratore unico non ha adottato modelli organizzativi tali da porre la Società al riparo da eventi come quello che ha condotto al grave ammanco che finisce per gravare pesantemente sui cittadini. La valutazione legale sull’esistenza dei presupposti per l’avvio dell’azione di responsabilità è pertanto essenziale al fine di recuperare l’intera somma sottratta e fare in modo che chi aveva la responsabilità di tutelare il patrimonio pubblico se ne faccia finalmente carico", continua Rossini.

"Il fatto che la società prenda tempo in modo così plateale per valutare l’azione di responsabilità nei confronti di un membro del Pd e violi i diritti dei consiglieri comunali negando gli accessi agli atti, costituisce fonte di grande preoccupazione per una gestione trasparente e nel solco della piena legalità. Riteniamo, come abbiamo più volte ripetuto, che l’attuale amministratore unico Andrea Bosi non abbia la sufficiente terzietà per prendere queste decisioni e che conseguentemente debba essere rimosso dall’incarico. A questo punto riteniamo che debba essere presa in considerazione anche una responsabilità del Collegio sindacale".