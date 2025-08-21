Lo scandalo Amo, licenziato il direttore Berselli

Modena, 21 agosto 2025 – Continua il piano d’azione per la riorganizzazione dell’Agenzia per la mobilità di Modena dopo lo scandalo nato dalla sottrazione di oltre 500mila euro di soldi pubblici dalle casse della società per mano di una presunta dipendente infedele. Il percorso per mettere l’Agenzia in sicurezza – che, secondo il nuovo amministratore unico Andrea Bosi, procede nei tempi previsti – passa da un totale riassetto dei vertici. Come annuncia Bosi, il 14 agosto, al termine di un procedimento disciplinare, è stata trasmessa all’ormai ex direttore Daniele Berselli una lettera di licenziamento. Il piano dell’agenzia è di individuare il nuovo direttore attraverso un concorso pubblico.

“La figura che andrà a sostituire l’ex direttore sarà individuata attraverso una selezione ad evidenza pubblica a garanzia di merito, trasparenza e competenza”, afferma l’amministratore unico. Tuttavia, il processo di selezione potrebbe richiedere fino a sei mesi e, per non lasciare i vertici di aMo scoperti in un momento cruciale come quello della ripartenza dell’anno scolastico, l’agenzia si doterà di un direttore pro tempore. L’incarico, come spiega l’amministratore unico, sarà ricoperto da Roberto Bolondi, figura indicata dal Comune di Modena su richiesta dello stesso Bosi.

“Conosco bene Bolondi: è una persona estremamente seria e ha le competenze specifiche necessarie per affrontare questi mesi di transizione”, dichiara l’amministratore unico. Attualmente Bolondi lavora presso il Comune di Modena come dirigente deputato al coordinamento delle politiche energetiche, ambientali e di mobilità sostenibile. Il revisore unico Vito Rosati, invece, come riporta Bosi, al momento sta terminando i lavori per la presentazione della semestrale, ma ha dato disponibilità “a fare un passo di lato” una volta conclusa l’opera. A quel punto, inizierà la ricerca di un nuovo revisore unico, che sarà individuato tramite una trattativa negoziata basata sulla valutazione dei preventivi presentati all’agenzia.

Parallelamente, il percorso per la messa in sicurezza e la riabilitazione di aMo procede anche in sede legale. L’agenzia, rappresentata dall’avvocata Federica Nicolini, è riuscita infatti ad ottenere dal Tribunale di Modena l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex dipendente accusata degli ammanchi. Con questo atto le viene intimato di restituire alla società 459.857 euro, il 91% circa delle perdite totali. E, sempre al fine di recuperare la somma sottratta, il 31 luglio l’agenzia ha depositato presso la Corte dei conti un esposto in autodenuncia rispetto agli ammanchi riscontrati. Infine, come afferma Bosi, aMo sta lavorando, in accordo con il Comune e gli altri soci, a una riforma dell’organizzazione interna della società.

A questo scopo, sempre tramite una procedura negoziata, e non più con un affidamento diretto, lo studio dell’avvocato Giulio Garuti è stato incaricato di dotare aMo di un modello 231 di organizzazione e controllo della società.

“La realizzazione del modello 231 è fondamentale per le società che hanno un volume di risorse importante come il nostro”, commenta l’amministratore unico. Garuti, come dichiara l’agenzia, si occuperà di “redigere l’insieme di regole, procedure e protocolli attraverso i quali la società potrà tutelarsi contro la commissione di reati”.

Secondo l’avvocato si tratta di un passaggio importante per aMo perché “con questo modello si identificano tutti i rischi ai quali è esposta la società dal punto di vista penale. Al termine di questo percorso di riorganizzazione verrà nominato un organismo di vigilanza chiamato a controllare l’operato della società”.

L’amministratore unico Andrea Bosi assicura che verrà fatto “tutto il necessario per recuperare le risorse sottratte e per mettere aMo nelle condizioni di non poter più subire atti fraudolenti” come quelli avvenuti in questi anni. E credetemi, ci riusciremo. Agiremo tutti insieme per tutelare l’agenzia, i dipendenti e i soci”, conclude l’amministratore.

Mancano comunque all’appello circa 50milòa euro che sarebbero stati sottratti non attraverso bonifici (traciabili) ma con prelievi con carta di debito in uso all’ex amministratore unico Stefno Reggianini e con prelievi direttamente allo sportello a firma dello stesso dirigente.