Scandalo Amo, Negrini: "Prelievi non registrati. Reggianini consapevole delle anomalie in corso?"

"I prelievi non transitati per cassa evidenzierebbero che vi era consapevolezza". Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini commenta le indiscrezioni sull’esposto alla Corte dei conti presentato dal revisore dei conti Vito Rosati di aMo pubblicate ieri in merito alla vicenda dell’ammanco di mezzo milione di euro dalle casse della partecipata. "Apprendiamo la notizia – attacca Negrini – di un esposto, a firma del revisore contabile, diretto alla Corte dei conti, che evidenzia, tra le altre cose, oltre 22mila euro di prelievi tramite sportello bancario a firma dell’ex amministratore unico, non transitati in contabilità". Un fatto "gravissimo", sul quale "auspichiamo sia fatta totale chiarezza e che, se confermato, evidenzierebbe come sia difficile pensare che lo stesso Reggianini non fosse a conoscenza della situazione, con buona pace della levata di scudi del Partito democratico, che ad oggi resta l’unica certezza targata dem di fronte a uno dei casi più imbarazzanti mai registrati in città".

Per Negrini il caso aMo "solleva numerosi interrogativi sul sistema di gestione delle partecipate. Interrogativi che meritano un’indagine concreta e approfondita in tutte le direzioni, per comprendere se il caso di aMo sia realmente un episodio isolato o faccia parte di un contesto più ampio che coinvolge altre partecipate". I prelievi di cassa non contabilizzati, "effettuati dall’ex amministratore Reggianini, se realmente avvenuti, rappresenterebbero episodi gravissimi per i quali occorrerebbe una verifica volta a comprendere anche quali fossero i fini e se vi fossero altri soggetti a beneficiarne accedendo indirettamente al denaro". In ogni caso "evidenziano una gestione dei fondi pubblici del tutto inaccettabile".

Davanti a questo ulteriore scenario, sottolinea il capogruppo di Fd’I, "è necessario ribadire la priorità assoluta di riportare nelle casse di aMo i più di 500 mila euro spariti nel nulla. La politica non può permettersi che una situazione così grave – al netto del lavoro della magistratura, per il quale auspichiamo vi sia la possibilità di mettere in campo tutto il necessario per far emergere la verità – venga messa in secondo piano per evitare di colpire sulla base dell’appartenenza politica dei soggetti coinvolti".

I dettagli emersi in queste ore – continua Negrini – "aggiungono interrogativi significativi ai tanti già presenti e ai quali non è ancora stata data risposta: i tempi d’attesa prima di depositare la denuncia, le date, come sia possibile che i vertici non sapessero. E soprattutto, dove siano finiti i soldi. Non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà alla nomina dell’attuale amministratore Bosi – ribadendo la consapevolezza della sua totale estraneità ai fatti – per una questione di opportunità legata alla condivisione dell’appartenenza partitica con l’ex amministratore unico: aspetto che seguiamo con grande attenzione".

Inoltre, conclude Negrini, "al netto degli annunci letti sui quotidiani o nelle conferenze stampa, "ci risulta che sia il direttore che il revisore unico siano ancora all’interno di aMo: ulteriore evidenza di quanto sia necessario procedere rapidamente alla nomina di un nuovo direttore. Il tergiversare da parte del nuovo amministratore è l’idea che vi sia un problema con la figura da nominare confermerebbero che si continua a procedere per appartenenza, nonostante la gravità del contesto e la necessaria imparzialità che dovrebbe guidare ogni scelta". Davanti a questi fatti, "è chiaro che non si possa pensare che le dimissioni dell’ex amministratore, dell’ex direttore e del revisore unico rappresentino il punto finale di una vicenda. Il caso aMo, oggi più che mai, merita una verifica approfondita – anche politica – su come sia possibile che più di mezzo milione di euro sparisca senza che nessuno se ne accorga. Un’idea che non può trovare riscontro nella realtà, che respingiamo, e che vacilla alla luce della presunta lettera firmata in direzione della Corte dei conti proprio da Rosati, la quale evidenzierebbe un’attività dell’ex amministratore unico da verificare, che costituirebbe il punto su cui si fonda la certezza della consapevolezza di ciò che stava accadendo. In tutto questo auspichiamo che il Pd smetta di autoassolversi, e chieda trasparenza ai propri amministratori e rappresentanti".