Scanzi rievoca le canzoni: "storiche"

Give peace a song: ispirandosi al celeberrimo successo di John Lennon Give peace a chance, Andrea Scanzi intitola così il suo spettacolo originale interamente incentrato sul racconto di quelle canzoni intramontabili che hanno cambiato il mondo, i costumi, i pensieri e condizionato intere generazioni, in programma domani alle ore 21 al Teatro di Kia di Marano sul Panaro. Le canzoni di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Fabrizio de André, Francesco Guccini, John Lennon, Franco Battiato, Francesco de Gregori e Neil Young verranno interpretate da una band d’eccezione, i Borderlobo, composta da Andrea Parodi Zabala (voce e chitarra), Alex Kid Gariazzo (chitarre e voce), Angie (basso), Max Malavasi (batteria), Riccardo Maccabruni (pianoforte e fisarmonica) e Raffaele Kohler (tromba).

Andrea Scanzi, giornalista, scrittore e saggista, nonché autore e attore teatrale, scrive per le più importanti testate giornalistiche occupandosi di cultura, musica, spettacoli, sport, politica e costume. Ha fatto parte della giuria del Premio Tenco, del Premio Bertoli e del Festival di Sanremo. Dal 2011 porta in giro per l’Italia i suoi spettacoli teatrali, dedicati ai grandi nomi della musica presente e passata quali Giorgio Gaber e Fabrizio De André. È autore di racconti, sceneggiature, programmi tv e saggi, quali La congiura dei peggiori (Rizzoli, 2020), Demolition Man (PaperFirst – Rizzoli, 2021), E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato (PaperFirst, 2022), E pensare che c’era Giorgio Gaber (PaperFirst, 2022), Lucio Battisti. Il genio invisibile (PaperFirst, 2023).