Scappa sulla bici rubata Preso pusher clandestino

Sono stati intensificati a Carpi i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nei parchi e nei principali luoghi di ritrovo. Nel tardo pomeriggio di venerdì, alle 18.30, l’equipaggio della volante ha controllato, nei pressi di un’area verde in via Morbidina, un cittadino straniero di 29 anni, che, alla vista degli operatori, tentava di allontanarsi a bordo di una bicicletta, sbarazzandosi di 5 involucri di cellophane contenenti cocaina, prontamente recuperati nell’erba. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo accompagnato in Commissariato. Accertata la sua irregolarità, gli è stato notificato un provvedimento di espulsione oltre alla denuncia. Inoltre, tramite gli accertamenti sul numero di telaio,

è stato rintracciavano il legittimo proprietario della costosa bici su cui viaggiava, era il bottino di un recente furto in casa.