Scarafaggi e sporcizia in un ristorante, il Nas chiude il locale

Durante i controlli in un ristorante, i carabinieri del Nas di Parma, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno dei locali cucina, dispensa e deposito alimenti. Per questo motivo è stata sospesa un’attività della Bassa ed è scattata una multa da 5mila euro. Le stesse problematiche sono emerse per le attrezzature di lavoro. In particolare, l’attività ispettiva ha evidenziato presenza massiva di scarafaggi e sporcizia diffusa vetusta in tutti gli ambienti dell’esercizio, compreso l’annesso bar, tali da non permettere il proseguo della preparazione e somministrazione degli alimenti, poiché è stato ravvisato un potenziale pericolo per la salute dei clienti. Tra le altre irregolarità rilevate si menzionano la carenza di manutenzione degli impianti di refrigerazione e congelamento e la mancata predisposizione dell’elenco degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. In merito alle citate condizioni igieniche, a supporto dei militari del NAS, è intervenuto personale del competente Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda USL di Modena che, constatando le suddette criticità, ha confermato la chiusura del ristorante.