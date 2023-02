Scarafaggi nel market, maxi multa

Le blatte erano ovunque: nei laboratori di panificazione, in pasticceria e anche nella gastronomia. Non c’erano solo gli scarafaggi tra gli alimenti ma anche sporcizia, residui di lavorazione e ragnatele. E’ quanto emerso nell’ambito di una serie di controlli effettuati nei supermercati della grande distribuzione dai militati del Nas di Parma all’interno di un esercizio della città. Quando i militari sono entrati nel supermercato – che rientra in una delle catene della grande distribuzione appunto – hanno rilevato gravi carenze igienico sanitarie nei locali adibiti a laboratorio di preparazione della gastronomia, pasticceria e panificazione. Nelle stanze, infatti, gli operatori hanno riscontrato la presenza di insetti blattoidei, sporcizia in genere, residui di lavorazione e ragnatele. A quel punto è scattata la sospensione immediata delle attività di panificazione, pasticceria e gastronomia. Contemporaneamente le irregolarità hanno comportato, a carico del legale rappresentante del supermercato, una sanzione amministrativa di circa 2mila euro e la segnalazione alle autorità amministrativa e sanitaria.