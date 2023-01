Scarcerato Passaro, l’ex leader di ’Io apro’ "Turbato dalla vicenda: ora serve riposo"

di Valentina Reggiani

È uscito dal carcere ed è tornato a casa l’imprenditore di Castelfranco Emilia Biagio Passaro, brand manager del franchising Regina Margherita e leader del movimento di ristoratori ‘Io Apro’. Passaro, a seguito di un’inchiesta delle fiamme gialle modenesi era infatti finito in carcere con le accuse di autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia Passaro aveva ammesso di aver gestito in modo ‘ingenuo’ e irresponsabile le società, senza però essersi reso conto di commettere in quel modo i reati di cui è chiamato a rispondere.

L’avvocato Nicola Trisciuoglio, difensore di Biagio Passaro insieme al collega Giovanni Belsito, ha formulato istanza di scarcerazione che hanno rivisto la misura: ieri l’imprenditore è stato scarcerato ed ora si trova a casa, ai domiciliari dopo aver scontato 35 giorni di detenzione. Infatti l’istanza ha trovato il parere favorevole del Pm Marco Imperato, che è stata accolta dal gip Truppa, dopo un precedente diniego lo scorso 23 dicembre. "Ora chiederemo per il nostro assistito che venga rimesso in libertà", sottolinea l’avvocato Trisciuoglio. Avevamo sostenuto che Passaro era un uomo onesto e lo ha dimostrato con i fatti. È stato nuovamente rimarcato a pm e gip da parte della difesa che l’atteggiamento dell’indagato è stato frutto di una sostanziale gravissima ingenuità comportamentale ed una esagerata incoscienza nelle azioni societarie che hanno determinato le ipotesi di reato conteste all’imprenditore dalla procura bolognese. Tanto anche a fronte di un comportamento a dir poco spregiudicato in molte delle operazioni eseguire dallo stesso. Ciò, però, non ha impedito all’imprenditore di ammettere le proprie responsabilità nella gestione della Holding societaria di grande successo dallo stesso creata, ma contestualmente, con atteggiamento probo e responsabile, di mettere a disposizione della Procura ingenti somme di danaro a dimostrazione che non vi è stato occultamento o distrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare. È solo un primo passo – concludono gli avvocati – verso una sostanziale revisione della storia di questo procedimento. Biagio Passaro adesso avrà bisogno di un lungo periodo di ripresa fisica e psichica essendo risultato gravemente turbato dagli accadimenti che lo hanno visto protagonista di questa triste vicenda".

Il leader del movimento ‘Io apro’ contro le chiusure durante il lockdown era già finito in carcere per l’assalto alla Cgil di Roma avvenuto nel 2021, poi prosciolto e scarcerato 18 giorni dopo per non aver commesso nessun reato a lui imputatogli in seguito a ordinanza del Tribunale del Riesame. La procura di Roma ha chiesto il processo per l’imprenditore, per i reati di devastazione e saccheggio ma l’udienza, lo scorso 7 dicembre è stata rinviata al prossimo 15 febbraio. Passaro sarà infatti sentito dal Gip che sarà poi chiamato a decidere se rinviarlo o meno a giudizio.