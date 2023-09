Scarichi nel fiume a Spilamberto: intervento di Arpae a San Cesario

Nuovo intervento di Arpae sulla questione degli scarichi in Panaro dell’azienda Far Pro su sollecitazione della consigliera comunale di San Cesario Sabina Piccinini. A darne notizia è la stessa capogruppo della lista "Nuovo San Cesario", che informa: "Un accumulo di schiuma rossa e marrone maleodorante è stato rilevato l’altro ieri dal nostro Gruppo insieme ad alcuni cittadini spilambertesi presso lo scarico in Panaro del depuratore della ditta ’Far Pro spa’ di Spilamberto. Considerata la materia prima lavorata, il sangue di scarto dei macelli, preoccupati per un possibile inquinamento del fiume, abbiamo deciso di contattare Arpae. I tecnici, subito intervenuti, alla nostra presenza hanno prelevato 2 campioni d’acqua. Cosa emergerà dalle analisi? Indipendentemente dagli esiti – prosegue la consigliera – mai potremmo accettare che un fiume sia utilizzato come una fogna. Eppure, l’allacciamento alla rete fognaria continua a non essere un obbligo per l’azienda".

m.ped.